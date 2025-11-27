賴清德示警中共2027侵台目標 洪秀柱：不是玩火是玩命！請放棄台獨黨綱

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德昨天召開國安會議，宣布中共將以「2027年完成武統台灣」為目標，政府將推動1.25兆元的國防預算。前國民黨主席洪秀柱今（27日）表示，賴清德現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價，「那不是玩火，那是玩命」。因此，她呼籲賴清德以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門，「只要肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會」。

洪秀柱表示，孩子鬧脾氣，總不能跟著鬧。這兩天，看著賴清德總統那一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。她指出，賴清德大張旗鼓宣布要在2030年將國防預算推到GDP5%，在未來8年撒下1兆2500億元打造所謂「台灣之盾」，說北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。他的語氣，是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。

「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱認為，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；賴清德宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰爭不是喊口號，戰爭是血、火，也是無法挽回的毀滅，這些大人的世界都懂，但賴清德現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。

洪秀柱表示，孩子鬧事，母親可以罵，但更該拉他一把，真心希望賴清德能冷靜下來看看，若真心想避免戰爭，就不要用「台灣要準備好被打」這種方式來刺激對岸；若真的關心人民安全，就不該把整個國家鎖進意識形態戰車裡；若真心愛這片土地，請先停下衝向深淵的腳步。

洪秀柱強調，兩岸之間，並非只能「獨」與「武」，若賴清德願意放下那份不切實際的台獨幻想，就會發現，談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來。作為真心愛台灣的一份子，「我願意給你一個衷心的建議，也是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路：請以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門。」

洪秀柱表示，這不是屈服，而是成熟；不是退讓，而是讓兩千三百萬人免於戰爭的智慧。和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路。孩子是要教的，不是放任他以為世界會按照他的想像運轉，「賴清德，我看你鬧得差不多了，該回到理性的軌道上了，只要你肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會。」

