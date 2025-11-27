賴清德示警中共2027武統準備 公布國安方案、加碼國防投資

（政治中心／綜合報導）總統賴清德26日親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，首次公開提出兩項重大國安行動策略，並宣布未來8年將投入1.25兆元國防軍購特別預算，強化不對稱戰力、防空系統與國防科技。賴清德表示，北京正全面加速對台施壓，甚至以2027年完成武力犯台準備為目標，對台灣自由民主帶來前所未有的威脅，台灣必須以更堅強的國安體系因應。

圖／總統賴清德親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（總統府 提供）

賴清德指出，近期中國在日本、菲律賓及台海周邊頻繁升高軍演、海上灰色地帶行動與假訊息攻勢，形成複合性威脅，使印太區域情勢更加緊張。他強調，中國除軍力威嚇外，也同時升高「法律戰、心理戰、輿論戰」，並透過「反獨促統」與跨境壓力企圖削弱台灣主權，「目的都是想把『民主台灣』關進威權的『中國台灣』，推進強制性統一。」

賴清德重申台灣立場：「民主台灣是一個主權獨立的國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途由2300萬人民決定。」他也警告，中國正企圖扭曲國際法與歷史文件，藉此宣稱台灣屬於中華人民共和國，「我們要堅決反制，不能讓北京操作假和平、推動強制性統一。」

圖／總統賴清德指出，首先將著重於全面建構民主防禦機制。（總統府 提供）

在記者會上公布的「守護民主台灣國安行動方案」中，第一項著重於全面建構民主防禦機制。行政院將成立常態性專案小組，以「民主台灣vs.中國台灣」為主軸，從戰略溝通、法律戰反制與資訊透明化等面向提升國人對中國滲透與統戰的警覺，並持續推動「國安十法」立法與跨境鎮壓受害者保護機制。

第二項方案則為強化國防戰力並打造國防產業生態系。賴清德表示，和平必須靠實力，明年度國防預算將突破GDP 3%，並在2030年前達到GDP 5%。此外，國防部已規劃「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，未來八年投入1.25兆元打造三大核心，包括建立「台灣之盾」防空網、引進AI與高科技建構智慧化作戰體系，以及推動國防自主與國防產業升級。

圖／「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（總統府 提供）

賴清德指出，這筆特別預算不僅是提升國防戰力，也將創造高科技軍工產業需求與就業機會，「投資國防，就是投資和平，也是投資台灣的經濟未來。」相關條例將在近期送交立法院審查。

他強調，面對中國的推進與滲透，「最具威脅的不是武力，而是有人選擇放棄。」賴清德呼籲朝野在國安問題上必須團結一致，「守護民主台灣，拒絕讓台灣被併吞、淪為中國台灣，是全體人民共同的責任。」

賴清德並以歷史為例，提醒台灣不能因妥協而失去自由，「1938年的歐洲相信割地換和平，卻迎來二戰；西藏簽下協議，也無法保住自己的生活方式。」他強調，台灣必須堅定立場，「民主不是挑釁，自由不是罪過，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。」

最後，他呼籲全民共同支持國安改革，一起為「民主台灣」的未來努力，「為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來。」

