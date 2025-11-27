賴清德示警中共2027武統目標！侯友宜「憂心兩岸」：總統有責任穩定民心

政治中心／綜合報導

總統賴清德昨日召開記者會，提到北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，並宣布將推出1.25兆新臺幣「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。對此，新北市長侯友宜回應表示，面對臺海越來越詭譎，大家非常擔憂的兩岸情勢，總統有責任要穩定民心。

侯友宜上午出席新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約典禮，受訪時被問到「昨天賴總統提到2027武統台灣，會不會覺得有點造成民眾恐慌？」侯回應表示，面對臺海越來越詭譎，大家非常擔憂的兩岸情勢，總統有責任要穩定民心，讓民眾能夠知道到底我們總統用哪些方式可以舒緩兩岸之間的關係，能夠做好準備，這是全民的一個期待，「我希望兩岸的關係，以及面對現在局勢，我們都要做好了解，讓民眾安心」。

至於藍白聯手二修財劃法，行政院提出覆議，侯友宜說，財政部很簡單嘛，你把試算法試算出來，試算的公式已經都有了，把它試算出來，各縣市到底分配的金額多少，給地方政府清楚，然後讓中央也知道人民的納稅錢會用到哪一個方向去，中央跟地方一定是共同面對，人民的納稅錢一分一毛都不能浪費的情況底下並肩合作。

侯友宜表示，所以財政部有責任，把這個試算的金額告訴大家，讓全民來做檢驗，如果大家都沒有問題了，當然財劃法行政院的版本就可以順利地經過討論以後快速地給它通過。

