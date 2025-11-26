賴清德示警中國「2027年武統台灣」 民眾黨團批：不該恐嚇人民增社會恐懼

民眾黨立法院黨團。資料照。陳祖傑攝



總統賴清德今（11/26）天宣布將提出約1.25兆國防特別預算案，民眾黨立法院黨團下午透過新聞稿先對總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網表示肯定，但也認為賴示警中國「以2027年武統台灣為目標」，這番言論與美方公開報告內容存在明顯落差，賴不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮。

對於賴清德宣布未來8年投入1.25兆國防軍購經費，民眾黨團認為，總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定，黨團支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力，但過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足國人期待與特別預算編列目的，因此未來會嚴格、務實審議預算。

民眾黨團指出，賴清德宣稱北京當局「以2027年武統台灣為目標」，但這番言論與美方公開報告內容存在明顯落差，美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。

民眾黨團質疑，賴清德身為國家元首，有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷，而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎，「國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。」

民眾黨團表示，賴清德的「行動方案」特別提及要杜絕來自中國大陸的灰色侵擾與認知作戰，並表示會提升「法制作業」，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上建立制度性規範，但賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？

針對賴清德表示將協同相關部會成立「常態性專案小組」，以民主台灣對比中國台灣為主軸，向全世界展現台灣守護民主台灣的決心，民眾黨團質疑，該專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋？所謂「展示守護民主台灣決心」，不可是更多的大撒幣、大外宣，更不可以國安為名，規避民主監督。

民眾黨團提到，賴清德在聯訪時特別將《財劃法》與該筆國防特別預算包裹處理，表示「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，等於承認該筆國防預算實質上會對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，也證明院版遲了1年才送出《財劃法》版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。

民眾黨團強調，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。關稅政策談判7個月來一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路，若賴清德的「守護民主台灣行動方案」是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致台灣人民反彈。

