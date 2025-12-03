賴清德示警九二共識變「愛國者治台」！綠：可能是香港大火原因之一

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德示警，在野黨若接受九二共識及一個中國原則，未來就是「愛國者治台」。（圖／總統府提供）

總統賴清德日前示警，在野黨若接受九二共識及一個中國原則，未來就是「愛國者治台」，遭藍營反批。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（3）日直言「香港高樓大火也可以『賴給清德』，我實在很佩服台灣的在野黨」，他表示，愛國者治港可能就是今次香港火警的原因之一，總統提醒大家不容許中共炮製香港那一套「愛中國者治台」、「愛中國者治港」，都會導致香港的下場。

總統賴清德示警，在野黨若接受九二共識及一個中國原則，未來就是「愛國者治台」，正如「愛國者治港」。藍營卻批評現在是「害台者治台」，更稱總統既然關心香港，此次香港大火卻沒有實際作為等。鍾佳濱直言「香港高樓大火也可以『賴給清德』，我實在很佩服台灣的在野黨」，他認為，台灣看到香港的狀況更應該檢視大樓管理有無改進之處，社會各界在第一時間都對香港大火表達誠摯的哀悼之意。

鍾佳濱強調，愛國者治港是中共統治香港的最高原則，也在反送中被鎮壓後，現在的港府就是「愛國者治港」，這些愛中國的人治港之後香港是否每況愈下？當看到香港的下場是在野黨所說造成火警的原因之一， 總統提醒大家不容許中共炮製香港那一套「愛中國者治台」，而愛國者治台、愛國者治港都會導致這樣的後果。

沈伯洋指出，韓國瑜當選高雄市長時，網上曾跑出大量搜尋「什麼是九二共識」。他指出，九二共識根本不存在，中國也不承認，「一直以來這都是騙術」。對中國而言只有一個中國，除非堅持一中一台，不然討論九二共識就是進入了一個中國的框架，就表示承認「台灣是中國的一部分」。

沈伯洋表示，國民黨長期享受的紅利是他們認為可以跟中共談判，現在中國已沒必要透過國民黨當中介，它可以透過抖音、小紅書直接影響台灣人民，這時候與其在過往的中介裡選代理人，不如直接找一個認同中國的代理人？這也是「愛中者治台」的模式。

