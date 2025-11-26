賴清德示警「中國2027年武統台灣」 國防部：投資國防就是投資和平

政治中心／綜合報導

國防部發言人粉專PO文支持國防就是支持和平。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（26）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並召開記者會說明。賴清德指出，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。並示警北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標。因此，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。對此，國防部發言人臉書發文強調「中華民國正面臨嚴峻的安全挑戰！」，並說投資國防就是投資和平，籲請國人支持。

賴清德在記者會中表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴清德指出，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。第一項行動方案為「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，賴清德強調，國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

第二項行動方案則為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，賴清德指出，台灣作為防衛第一島鏈最重要、也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙。因此，台灣將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，在2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；第二個目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，最終建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

國防部發言人臉書粉專也以「中華民國正面臨嚴峻的安全挑戰！」發文表示，面對威脅，國軍奠基於過去10年穩定的國防預算成長，以及建軍備戰成果，規劃於2026年起編列強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，展現強烈自我防衛決心。



並指出，投資國防即投資和平，臺灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，會與友盟持續在各層面加強合作，國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，請國人支持、共同努力捍衛國土家園！

