賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」

要聞中心／綜合報導

總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。

賴清德說，任何與侵略者的和解，更 需要實力作為後盾。在槍口下被迫接受任何主張，都無法接受。（圖／總統府）

賴清德在會見北美台灣僑界代表時表示，在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他強調，中國國家主席習近平已經說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識、一個中國原則的台灣方案就是「一國兩制」，未來將是中共認定的「愛國者治台」。

「就像現在愛國者治港一樣。」賴清德以香港為例，指出香港原本有民主派與建制派，民主派主張民主自由，建制派較親中，對民主自由並不那麼重視。然而在香港民主運動後，中國進一步控制香港，年輕的民主派人士一個個被關，或流浪到世界各地，現在香港民主議會的議員選舉都需要中國批准。

賴清德提出質疑：「我們要走香港這條路嗎？我們若走香港這條路，走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚。」他認為，若在中國統治下，就是「愛國者治台」，而中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。

賴清德更進一步指出，即使國民黨內部有許多人批評民進黨、嫌棄台灣，但在中國眼中，他們也不會被視為愛國者。最後，他強調身為總統，獲得台灣人民的支持，他的使命就是要確保台灣的安全，維持台灣的民主自由，讓子孫可以世世代代在這裡生存。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

對於賴清德的說法，國民黨副主席蕭旭岑同日晚間提出強烈批評。他表示，「根本不用等到什麼愛國者治台，台灣現在就是害台者治台」。蕭旭岑指出，在野黨立委把關不合理的軍購預算是在守護台灣人利益，尤其是守護廣大勞工朋友的退休金，絕對不容許賴清德政府揮霍人民的血汗錢。

「在野黨才是真正愛台灣。」蕭旭岑批評賴清德捨棄中華民國憲法和兩岸條例和解大陸的方式，「把台灣推向戰火，是不折不扣的害台者」。他提到，多份民調顯示，多數民眾對1.25兆元的軍購特別預算存有相當疑問，這龐大的軍事支出排擠了勞工退休金、小朋友的營養午餐及全民急需的民生建設，「更重要的是，花這麼多錢，也換不到台海和平」。

蕭旭岑建議賴清德去請益民進黨大老、前副總統呂秀蓮，「到底現在什麼才是對台灣真正重要的？」他引述呂秀蓮日前在專訪中的說法：「為什麼納稅人的錢要去買武器，讓臺灣下一代來承擔，只滿足了美國的軍火商？」蕭旭岑表示，這是台灣主流民意的疑問，現在已經快要成為全民共識。

蕭旭岑還提到勞保年金問題，指有財經學者警告勞保年金可能明年就破產，但政府卻不願告訴全民真相。「簡單說，勞工朋友可能明年就領不到退休金了！」他質疑政府寧可拿出1.25兆元購買「完全不知道什麼時候會來的武器」，卻讓台海局勢比馬英九時期更加危險。

愛國者飛彈。（圖／軍聞社）

蕭旭岑痛批，國家到了危險時刻，台海越來越不穩定，財政幾乎被掏空，台積電也被搬到美國去了，賴清德總統還在「認知作戰」，居然說看不到馬英九總統時期的「兩岸紅利」。「連深綠學者都不敢否認馬英九時候兩岸的榮景，賴清德居然說他看不到，這到底是賴清德有問題，還是台灣人有問題？」

最後，蕭旭岑指出，賴清德在競選總統前稱「我當選戰爭機率最低」，現在卻以總統身分證實「2027中共武力犯台」，「這已經不是一個總統失信於民的政治跳票，而是將2300萬台灣人推向火線，複製烏克蘭模式的瘋狂行動」。他認為，一個正常的人很難理解，明明遵循中華民國憲法與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」即可緩和兩岸關係，為何賴清德總統卻反其道而行，要將台海帶向戰火。

