賴清德示警2027武統台灣 民眾黨批：不應渲染戰爭焦慮

賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。 圖：高逸帆／攝

總統賴清德25日投書《華盛頓郵報》，指台灣政府將提出400億美元（約1.25兆元新台幣）國防特別預算案，強調對於捍衛台灣民主的承諾，他今（26日）上午召開記者會說明，稱北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加大統戰滲透與分化，想把「民主台灣」關進威權專制的「中國台灣」。民眾黨表示，賴的敘事與美方公開報告內容存在明顯落差，國家元首不應在缺乏明確事證下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎。

民眾黨指出，賴清德總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定，此為因應高科技趨勢，我國國軍所應努力之方向與目標。唯有提升設備，整合、管理、運用，應有整體防禦作戰思維，才能打造一支能作戰的現代化部隊，具體提升國軍戰力與實力。

民眾黨強調，支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力；然過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足國人期待與特別預算編列目的。行政院將特別預算送至立法院後，民眾黨團會將國軍相關建置與整體需求及國軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

另針對賴清德總統宣稱，北京當局「以2027年武統台灣為目標」，民眾黨強調，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統川普（Donald Trump）早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。

民眾黨表示，身為國家元首，賴清德總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷；而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎。國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

