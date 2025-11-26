賴清德示警2027武統 游淑慧：輝達應該會糾結要不要投資台灣

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德今（26）日宣布，要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。台北市議員游淑慧對此表示，今天任性發出2027武統預警的賴總統，說穿了，就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性，但不管其背後政治目的為何，一國總統這樣的發言，真的完全也是不考慮台灣的經濟耶，「如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧？」

游淑慧質疑，任性賴清德能韌性台灣？她有三個傻眼，一驚，政府為了國防預算，先來嚇民眾。二驚，股市開盤中，總統突然拋出戰爭預警。三驚，沒人理總統的戰爭警示，收盤大漲還拉尾盤。

游淑慧表示，今天任性發出2027武統預警的賴總統，說穿了，就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性。做個總統，為了要錢，就不惜威嚇自己的老百姓，她也真是驚掉下巴。「2027完成武統台灣目標」，是民進黨何時得到的情報？應該不是昨天川普和高市通完話，順便也打了通電話告知吧。如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那執政黨這兩年還花這麼多時間在搞地方縣市的財劃法？花這麼多時間在搞東釋憲、西釋憲的？實在無言。

游淑慧稱，今天賴總統突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，其實我更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排。但不管其背後政治目的為何，一國總統這樣的發言，他真的完全也是不考慮台灣的經濟耶。如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。不過，更諷刺的是，當一國總統發出兩年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼呢？代表民進黨操作了20年抗中保臺的劇碼，到最後反成了狼來了的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任，和對戰爭應有的戒慎。



