賴清德社宅承諾遭批跳票！劉世芳：百萬租屋目標不變，將檢討精進方案

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

賴清德總統選前承諾8年內興建13萬戶社會住宅，但近日卻下修目標，將原本的13萬戶降為4萬戶，引發跳票質疑。對此，內政部長劉世芳今（19）日表示，政府推動的「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標至今並未改變，內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，包括範圍更廣泛，因此認為用這樣的題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策。

立法院內政委員會今日邀請劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。劉世芳會前接受媒體聯訪，媒體詢及，社宅政策的部分，新建目標改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野黨指責政策跳票。



劉世芳回應，到目前為止，我們的百萬戶租屋家庭的計畫都沒有改變，也就是目標不變。現在的「住宅法」裡面，不管是直接興建，或者是包租代管，都是屬於社會住宅的一種。

劉世芳指出，在內政部今天的專題報告裡面，用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰、檢討和策進方向，這部分也是一樣，在住宅法第2、18、19條都有提到，社宅政策除了中央之外，地方政府也需要接受這樣的挑戰跟檢討、策進。



劉世芳並指出，所以她已經拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，即將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，共同來檢討或精進，未來有無更好的社宅政策，帶給更多有需求的人。



媒體追問，內政部把書面報告題目擅改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評？劉世芳表示，今天臨時接到的專題報告內涵，跟內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，包括範圍更廣泛，更廣泛包括中央及地方跟公私協力團體裡面所碰到的狀況，所以我認為用這樣的題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策。

更多三立新聞網報導

土方之亂卓榮泰召集研商 拍板GPS雙軌並行

小橘書全國家戶發放完成 內政部感謝「這1群人」：克服挑戰

兵役體位擬修正 人權會籲暫緩納雙性、跨性別服替代役

春節將至 劉世芳探視服役受傷退伍弟兄 暖心畫面曝

