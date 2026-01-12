賴清德社宅政策跳票？ 內政部駁：多元住宅政策已逾110萬戶受惠

內政部常務次長吳堂安今日於立院內政委員會會前接受媒體訪問。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德承諾八年直接興建 13 萬戶社宅，再度被質疑縮水或跳票。對此，內政部常務次長吳堂安今（12）日受訪時表示，政府自 2016 年推動新社會住宅政策以來，除了直接興建社會住宅外，也同步透過包租代管及擴大租金補貼等多元方式推動住宅政策，累計已有超過 110 萬戶家庭受惠，並非外界所稱社宅政策縮減。

立法院內政委員會今排審《反滲透法》部分條文修正草案，內政部常務次長吳堂安會前接受媒體訪問。

廣告 廣告

吳堂安指出，目前包租代管約 10 萬戶，政府直接興建的社會住宅約 12 萬戶，另擴大租金補貼已涵蓋約 91 萬戶家庭，整體住宅政策自 2016 年推動至今，已讓將近 110 萬戶家庭獲得支持。

針對未來社宅興建規劃，吳堂安說明，內政部將持續支持「多元興建」模式，後續將與新北市、台北市、桃園市及台中市等地方政府合作，預計未來仍將陸續推出 6 萬多戶社會住宅。

吳堂安強調，社會住宅政策不僅限於興建量體，仍須搭配包租代管及租金補貼等配套措施，同時也將評估婚育宅政策，及全國約 91 萬戶的空餘住宅，作為住宅政策運用的一環，內政部未來將持續推動相關措施。

至於媒體詢問有關「眷改法」適用範圍是否涉及政策買票質疑，吳堂安回應，該部分目前尚未充分了解相關委員提出的內容，後續將進一步了解後再行研究。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AI股不只看題材 關鍵在估值！2026年EPS合理本益比一次看

宗教團體不動產借名登記申請倒數 內政部籲6月9日前完成審認