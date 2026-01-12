賴清德社宅政策跳票？ 內政部：多元住宅政策逾110萬戶受惠

內政部次長吳堂安。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德承諾8年直接興建13萬戶社宅，遭外界質疑會跳票或縮水。內政部次長吳堂安今日在立法院表示，政府自2016年推動新社會住宅政策以來，除了直接興建社會住宅外，也同步透過「包租代管」和「擴大租金補貼」等多元方式推動住宅政策，累計已有超過110萬戶家庭受惠，非外界所說社宅政策縮減。

立法院內政委員會今日排審「反滲透法部分條文修正草案」，吳堂安會前受訪時說，目前包租代管約10萬戶，政府直接興建的社會住宅約12萬戶，另外，擴大租金補貼已涵蓋約91萬戶家庭，整體住宅政策自2016年推動至今，已讓將近110萬戶家庭獲得支持。

吳堂安強調，內政部將持續支持「多元興建」模式，後續將與新北市、台北市、桃園市、台中市等地方政府合作，預計仍將陸續推出6萬多戶社會住宅。社會住宅政策不只是興建量體，也須搭配「包租代管」和「租金補貼」等配套措施，同時也將評估婚育宅政策，及全國約91萬戶的空餘住宅，作為住宅政策運用的一環，將持續推動相關措施。

