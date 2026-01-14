賴清德社宅政見大砍9萬戶！她看不下去：蓋北宜高鐵的4千億，可蓋10萬戶社宅

總統賴清德選前承諾在8年內興建13萬戶社會住宅，但近日卻悄悄下修目標，將原本的13萬戶降為4萬戶。時代力量黨主席王婉諭批判，花400萬蓋一戶社宅，很貴嗎？如果把箭在弦上的4000億推動北宜高鐵換成社宅，可以蓋10萬戶。她感嘆，政府信誓旦旦說要照顧年輕人、要解決少子化，卻要放棄讓年輕人安身的社會住宅？

王婉諭今（14）日在臉書發文表示，她一直想不透，賴政府什麼放棄蓋社會住宅？ 表面上，內政部給出的理由冠冕堂皇，說是因為「社宅用地取得困難」、「蛋黃區土地稀缺」，所以不得不轉向，這些理由，完全禁不起檢驗。內政部為了幫賴清德的政見背書，明明就已經盤點出260處，可興建出9.4萬戶社宅。為了達成賴總統新建13萬戶的目標，行政院還提出《推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施》，要求未來市地重劃要保留3%至5%土地提供社宅使用。

廣告 廣告

王婉諭直言，所有人都想知道，為何社宅政策會在一夕之間急轉彎？ 這不是一句輕描淡寫的「沒地蓋」，就能搪塞大眾的質疑。退一萬步來說，就算沒辦法蓋出13萬戶，保底也該有9.4萬戶，怎麼現在突然宣布只蓋4萬戶？

王婉諭指出，更讓她無法接受的是，針對購買市地重劃要保留3%至5%土地，內政部明明編列了預算，準備向地方政府購地蓋房，結果這筆預算竟然被行政院打槍退回，理由是覺得跟地方買地太貴、成本效益不足。同時，賴政府卻又提出「百萬租屋家庭計畫」，將投入428億元來做租金補貼與包租代管，追求各種「類社宅」數字的虛胖。王婉諭質疑，這種補貼政策的長期效益又在哪？這種短視近利的決策，又會把青年人帶往什麼樣更不穩定的未來？

「免除國有地的土地成本後，花400萬蓋一戶社宅，很貴嗎？ 如果把箭在弦上的4000億推動北宜高鐵換成社宅，可以蓋10萬戶。」王婉諭提到，既然賴政府對北宜高鐵毫不猶豫，為什麼就不能把同樣的決心，拿來為青年、弱勢打造可以負擔的家，「說穿了，政府從來不是沒錢、也不是沒地，就是資源分配的選擇題，為什麼信誓旦旦說要照顧年輕人、要解決少子化，卻要放棄讓年輕人安身的社會住宅？ 我還是真的想不透。」

更多風傳媒報導

