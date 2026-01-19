賴清德社宅政見跳票！內政部稱「三軌政策並行」 民團批話術：背離政治誠信

立院內政委員會邀內政部長劉世芳19日就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢。（袁茵攝）

賴清德總統於2023年與民團「OURs都市改革組織」見面時，承諾8年興建13萬戶社宅政策，但內政部長劉世芳今（19日）以直接興辦、包租代管及租金補貼「三軌合計百萬戶」回應，但也坦言直接興建戶數可能變4萬至6萬戶。OURs都市改革組織批評，「今天可以從13萬變成4萬，明天是不是就可以再變成1萬？」且內政部辯稱包租代管也是《住宅法》所稱的社宅，但若如此，賴總統又為何在選前刻意區分兩者，並分別提出承諾？內政部偷換概念的舉動，形同以統計與話術掩蓋社宅政策的實質跳票。

OURs都市改革組織19日透過聲明稿表示，內政部以「三軌合計100萬戶」作為政策主軸，刻意模糊租金補貼、包租代管與直接興辦社宅的本質差異，「無可抵賴的事實是，賴總統選前明確承諾的是『中央直接興辦13萬戶社會住宅』，而非將既有政策重新包裝後的加總數字，內政部偷換概念的舉動，形同以統計與話術掩蓋社宅政策的實質跳票」。

OURs都市改革組織指出，內政部的「沒地」說詞毫無誠意與說服力 ，根據《百萬戶租屋家庭支持計畫（114–121年）》草案，內政部早於去年1月即盤點全國260處社宅用地，面積達265公頃，可興辦近9.4萬戶，並承諾持續滾動擴充，然而今日卻又以「都會區精華土地不足」作為下修社宅目標的理由，前後說法明顯矛盾，「若這些土地不具興辦價值，當初為何正式納入興辦計畫草案？若屬都市土地，何以又成為政府退縮的藉口？」

OURs都市改革組織提及，2023年底行政院公布社宅用地精進措施，明定市地重劃與區段徵收應劃設社宅用地（六都5％、非六都3％），並專案讓售中央興辦；然而當內政部依該政策於《百萬戶租屋家庭支持計畫（114–121年）》草案編列購地預算時，卻遭行政院要求「減少社會住宅購地費用」而否決，「中央自己宣布政策說了不算數，卻反過來將土地不足作為理由，在政策邏輯上不僅矛盾，而且怠惰」。

OURs都市改革組織稱，OURs去年底召開記者會呼籲「TOD增額容積應與住宅政策有效連結」後，內政部回應交通部已修正TOD要點，要求增額容積應納入社宅規劃，但交通部此要點僅適用於尚未核定可行性研究的新路線，對已通車、施工中或已核定的路線，根本毫無拘束力，不須取得任何社宅，內政部明知此制度漏洞，卻將其包裝問題已解決，自欺欺人而已。

OURs批評，前總統蔡英文任內持續朝12萬戶社宅方向推進，從未因困難單方面調降政策目標，並努力達成其政見，因此彼時的賴副總統、賴行政院長早應充分理解社宅推動的土地與財務挑戰，並在此基礎上提出新增13萬戶政見，若賴當時就認為社宅目標「應該務實下修」，卻仍提出13萬戶直接興辦的承諾，就是對選民與民間政策評比的欺騙，「跳票卻以『務實』包裝，完全背離政治誠信」。

OURs認為，劉世芳答詢中稱「各直轄市也尚未完全達成社宅承諾」為中央下修目標辯護，但地方政府即使推動進度落後，仍持續依原承諾規劃、編列預算並推動興辦，從未因困難自行修改政策目標或宣告退場，「兩者之間的差異，並非程度問題，而是態度與責任的本質差異，地方頂多是成績不理想但仍會繼續努力，中央現在是直接翻桌說不幹了」。

「今天可以從13萬變成4萬，明天是不是就可以再變成1萬？」OURs質疑，當政見承諾與政策目標，可以在沒有任何執行成果（現在興建中、完工剪綵的都是蔡總統時的成績）下就任意縮水，這哪是務實修正，而是整個政府誠信的崩解。

OURs續批，內政部辯稱包租代管依法亦屬《住宅法》所稱的社會住宅，並試圖以此合理化將包租代管納入賴總統的社宅承諾，但若包租代管、直接興辦在政策本質與承諾範圍上當真相同，賴總統選前又何必刻意區分兩者，並以不同戶數分別提出承諾？

OURs強調，包租代管在台灣本質仍是市場租賃，只是加上政府補貼與媒合機制，用國外將民間租屋認定為「準社會住宅（Quasi-social Housing）」的標準來看，既沒有公共分配權，也沒有長期穩定保障，更沒有去市場化的租金制度，其實是名不符實的。

最後，OURs重申，「直接興辦13萬戶」在選舉語境中具有高度明確性，即由政府主導興建或取得的公共住宅，而非市場租屋媒合機制，如今政府卻事後主張包租代管可替代、可折抵、可混算，不過是數字遊戲的詭辯，「政見跳票就是政見跳票！」

