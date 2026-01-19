賴清德社宅政見跳票？ 劉世芳駁斥：直接興建、包租代管皆屬社會住宅

內政部長劉世芳。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 總統賴清德選前承諾在8年內興建13萬戶社會住宅，但近日卻悄悄下修目標，將原本的13萬戶降為4萬戶，引發政見跳票疑慮。內政部長劉世芳今（19）日於會前受訪表示，政府推動的「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標至今並未改變，並強調依《住宅法》規定，不論是直接興建社會住宅或包租代管，皆屬於社會住宅的一環，政策方向仍以全面性方式檢討與精進現行制度。

有關賴總統社宅政見遭質疑跳票，立法院內政委員會今日由國民黨籍召委黃建賓排定邀請內政部就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

劉世芳指出，目前《住宅法》第二條、第十八條及第十九條，已明確規範社會住宅政策內涵，除中央政府外，地方政府同樣須共同承擔推動、檢討與策進責任。她表示，本次專題報告即是從整體面向，檢視當前社會住宅推動所面臨的挑戰，以及後續精進方向。

內政部於書面報告中也說明，政府依據行政院核定政策，設定114年至121年以「直接興建社會住宅、包租代管及租金補貼」三大居住政策，8年達成支持100萬戶租屋家庭為整體目標，截至114年12月底，全國社會住宅合計22萬7,483戶，其中直接興辦社會住宅12萬2,680戶，包租代管有效契約數達10萬4,803戶，均依住宅法納入社會住宅體系。

針對社會住宅推動現況，劉世芳表示，內政部在本次專題報告中，特別以「全面性」角度檢視中央、地方政府及公私協力團體在推動過程中所遭遇的實務問題，因此報告內容涵蓋範圍相對廣泛。

對於外界關切內政部調整專題報告「標題」一事，劉世芳回應指出，立法院臨時通知的專題報告題目內涵，與內政部實際準備報告的政策內容有所不同，因此基於完整呈現社會住宅整體政策現況與精進方向，才以更全面的標題進行說明，讓立法委員能夠清楚理解政策全貌。

書面報告亦指出，面對都會區土地取得不易、人口結構變化、高屋齡與高空屋率等多重挑戰，社會住宅供給須採多元方式推動，未來將持續透過盤點國公有土地、整體開發、都市更新分回等方式穩健擴充直接興建量能，同時擴大包租代管及租金補貼，以回應實際租屋需求。

劉世芳也表示，她已拜會桃園市長張善政及新北市長侯友宜，後續也將拜訪台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安，盼中央與地方政府共同檢討、精進社會住宅政策，讓更多有實際居住需求的民眾受惠。

