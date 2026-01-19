賴清德社宅政見跳票？ 劉世芳駁斥：直接興建、包租代管都屬社宅

總統賴清德曾在選前承諾8年內直接興建13萬戶社會住宅，但內政部近日卻將目標下修為4萬戶，遭在野黨質疑政見跳票。內政部長劉世芳今（19）日前往立院進行專題報告並備詢，會前受訪時駁斥，依照《住宅法》規定，直接興建或是包租代管都屬於社會住宅，強調政府推動社宅政策的目標至今未變。

劉世芳指出，到目前為止，政府推動「百萬戶租屋家庭計畫」的目標都沒有改變，且在《住宅法》第2條、第18條跟第19條中皆有明確規定，不論是「直接興建」還是「包租代管」，都是屬於社會住宅的一種，而相關政策除了中央以外，地方政府也需要共同接受挑戰、檢討以及策進，因此自己已經拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕以及台北市長蔣萬安，共同檢討或精進未來更好的社宅政策，嘉惠更多有需求的人。

至於內政部調整專題報告標題一事，劉世芳則表示，在今天的專題報告裡面，內政部會用更為全面性的方式，來檢視目前社宅所面臨的挑戰、檢討還有策進方向，包括中央、地方還有公私協力團體所碰到的狀況，由於內容範圍更加廣泛，認為今天臨時接到的專題報告題目不太適用，才會希望以調整過的題目來報告，讓所有立委更能了解全面的政策。

