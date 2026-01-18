賴清德社宅13萬戶承諾跳票？ 黃國昌嗆：公開向年輕人道歉

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 民進黨政府近期將社會住宅「直接興建」戶數，從原先承諾的13萬戶下修至4萬戶，遭質疑總統賴清德政見跳票，立法院內政委員會明日預計由內政部進行相關專案報告。對此，民眾黨主席、立委黃國昌今（18）日受訪時強烈抨擊，並公開要求總統賴清德站出來，向全國年輕人道歉。

民眾黨今日舉辦「民眾的事 我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會。

黃國昌表示，直接興建13萬戶社會住宅，是賴清德在競選總統時，對全國年輕人清楚做出的承諾，現在卻大幅縮水，「這不是什麼政策調整，這擺明就是在騙選票」。他直言，賴清德的作為不僅是政見跳票，更是違反對年輕世代的承諾，踐踏居住正義的核心價值。

廣告 廣告

黃國昌強調，賴清德身為總統，應該展現基本的政治擔當，親自站出來向全台灣的年輕人道歉，為這項政策落差負起責任。

另外，針對媒體詢問，是否支持各黨團在立法院自提軍費相關條例版本，黃國昌表示，這正是民主社會的常態。他認為，立法院中的每一個黨團，本來就應該負責任地提出自己的版本，向選民交代，並接受社會檢驗。

黃國昌指出，中華民國是一個民主國家，不可能只允許行政院版本存在。他批評行政院長卓榮泰若主張「只能有行政院版、只能過行政院版」，那台灣將走向專制獨裁的老路，這與民主精神完全背道而馳。

黃國昌強調，各黨團提出不同版本，在民主制度下本來就是正常且健康的現象，接下來關鍵在於，各黨團如何透過具體內容，爭取台灣人民的支持與社會的認同，這也是民眾黨未來努力的方向。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中天記者「馬德」涉國安法遭羈押 張啟楷質疑：幾千塊能收買一個人？

會展中心土地誰出錢？盧秀燕被賴清德糾正 中市府遲了32小時才澄清