賴清德祝賀高市早苗率自民黨大勝 國台辦崩潰喊「令人不齒」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大勝，賴清德總統第一時間對日方表示祝賀，並期待台日延續「共同價值」，攜手面對「區域挑戰」。中國國台辦今天嗆聲，「賴清德當局」藉機散播「媚日謬論」，貼靠諂媚之姿令人不齒；立委反批，好鄰居有喜事時，政府向日方表達祝賀之意，有什麼不對，像中國這種就是「惡鄰居」。

日本眾議院選舉在8日開票結果底定，自民黨與維新會共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利。自民黨更單獨取得316席，打破創黨70年來紀錄，高市早苗政權刷新日本政治史的紀錄。

廣告 廣告

反觀親中派的在野陣營，面臨前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革連合」，最終只有49席當選，連親中要角岡田克也都落選三重選區眾議員。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會指稱，中國外交部已就日本眾議院選舉表明了立場。我們要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國原則」和中日4個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守「一個中國原則」。

朱鳳蓮嗆聲說，賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，藉機散播「媚日謬論」，貼靠諂媚之姿令人不齒。

對此，民進黨立委王美惠表示，日本是台灣的好鄰居，在外交上常替台灣講話，高市早苗首相力挺台灣，好鄰居有喜事時，政府向日方表達祝賀之意，有什麼不對，這是天經地義的事。

王美惠批評，中國這種就是「惡鄰居」，時時刻刻都在打壓台灣，想要消滅中華民國，這是完全不同的鄰居。只要對台灣好的，中國都是強力反對，見不得台灣好。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》親中末日？突擊街訪看「高市早苗狂勝」秒回台灣應這樣做！

自由說新聞》高市早苗「超強內閣」連環秒殺片瘋傳！他「鋼鐵邏輯」台網也超有感

高市眾院大選「狂勝」 徐浤馨：修憲時刻已到 日本將邁向正常國家

三軍司令同台挺軍購！賴總統明開記者會籲朝野儘速審議軍購預算

