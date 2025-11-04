賴清德神似中國賴氏宗親？館長亂P圖被抓包挨轟無恥

娛樂中心／綜合報導



網紅「館長」陳之漢近來政治立場不斷轉變，不僅飽受國人唾棄，就連中國網友們也不買單！上個月25日，他再度飛往中國，為期12天的交流尋根之旅，甚至嗆要替總統賴清德「尋根」。而在今（4）日他則在社群曬出一張與「賴氏宗親會」的合照，認為賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾與總統賴清德有幾分神似，開酸「血緣是不會騙人的」，沒想到事後馬上被抓到是合成圖，網友們則傻眼轟「你跟豬也很像啊，什麼時候要認祖歸宗」。





廣告 廣告

賴清德神似「中國賴氏宗親」？館長亂P圖被抓還酸「血緣不會騙人」網轟：病的不輕

館長參訪了「賴氏宗親會」，路途中不斷開罵「賴清德這個不孝子孫」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





館長昨（3）日前往中國廈門，聲稱是要替總統賴清德「尋根」，並參訪了「賴氏宗親會」，與宗親秘書長賴瀚鍾互動期間，對方不斷強調，凡是姓賴者根源在中國，是歷史悠久的三千年宗族，並直言「凡是不承認祖宗、祖國的人，就是逆天之罪」，館長聽聞後則不斷點頭附和，一直回應「是是是、對對對」，更當著鏡頭大笑，重複宗親的用詞，如「不孝之人罪逆天」，還狂扯，賴清德是不孝子孫、逆天之人，「聽到雷在打的時候你要注意，等下被雷公劈死，他X的」。

賴清德神似「中國賴氏宗親」？館長亂P圖被抓還酸「血緣不會騙人」網轟：病的不輕

館長（左）貼出與賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾（右）合照。（圖／翻攝自臉書粉專《飆捍》）





除了在直播中說出許多攻擊賴清德言論外，今（4）日更是透過臉書貼出一張與賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，只見2人開心的對著鏡頭比讚，賴瀚鍾則頂著一頭與總統賴清的相似的「中分頭」，館長嘲諷寫下「血緣是不會騙人的」。

賴清德神似「中國賴氏宗親」？館長亂P圖被抓還酸「血緣不會騙人」網轟：病的不輕

館長認為，賴瀚鍾的中分頭與總統賴清德有幾分神似。（圖／翻攝總統府Flickr）





文章出爐後，短短2小時吸引了超過1.3萬人朝聖，笑喊「好像喔！」、「這個也太像了吧」、「乍看之下以為是賴桑親臨現場合照」、「乍看以為你們和好了」、「有像」、「連髮型都一樣」、「太像了太像了！太好笑了吧」。





賴清德神似「中國賴氏宗親」？館長亂P圖被抓還酸「血緣不會騙人」網轟：病的不輕

賴瀚鍾的「中分頭」根本就是館長後製的合成圖。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





不過，實際觀看館長直播就可以發現，其實賴瀚鍾的「中分頭」根本就是館長後製的合成圖，不少眼尖網友發現後，紛紛傻眼開嗆「後P，怎麼可以那麼無恥」、「眼瞎的人還真多」、「你跟豬也很像啊，什麼時候要認祖歸宗」、「你換個髮型也跟非洲人猿長的差不多，要不要也認祖歸宗」、「館長你真的臭不可聞」、「一堆白X，X能到連造假的P圖都無法分辨」、「病的不輕」。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：賴清德神似「中國賴氏宗親」？館長亂P圖被抓還酸「血緣不會騙人」網轟：病的不輕

更多民視新聞報導

館長遭嗆「一邊一國」小粉紅氣壞！八炯74字神預言

館長逛長城合照比1手勢！小粉紅看破手腳：醜態百出

館長嗆約談要弄得轟轟烈烈！網曝中共對阿館1態度

