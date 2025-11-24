賴清德稱「很多台灣人有錢又有閒看演唱會」Yahoo民調曝調查結果
近期Super Junior、TWICE、頌樂、ZEROBASEONE、輝人、Kep1er等多組人氣南韓歌手接力在台舉辦演唱會，掀起不少話題，總統賴清德亦因提到「台灣人有錢又有閒」引發風波，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。
Yahoo奇摩17日發起「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？」網路民調，截至21日投票截止為止，共超3萬1千人參與投票。
針對「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？（包含各國、台灣藝人演唱會）」有64.8%的網友投給沒有看過，13.3%的網友投給一年一場，有3.8%的民眾投給一年兩場，2.5%的網友投給一年三場以上，其中不知道／沒意見的網友占15.6%。
對於「每次演唱會買票，你的預算是多少？」有52.0%的網友不看演唱會，16.8%的網友選1001～5000元，11.5%的網友選1000元以下，4.5%的網友選5001～10000元，1.7%的網友選10000元以上，其中不知道／沒意見的網友占13.5% 。
不少網友表示「一張演唱會門票最低1880元，看一場直接抵一天薪水（基本工資而言），覺得值得的人就花得下去，個人是捨不得花這些錢」、「捐給弱勢、需要幫助的人卡實在！」、「哈哈哈，輩子一次都沒看過演唱會...沒辦法，我雖然是台灣人，但我沒錢也沒閒」。
近來總統賴清德受訪時提到韓團TWICE來台開唱，並稱「許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間」，進而引發爭議。
撰稿：吳怡萱
其他人也在看
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」
TWICE高雄演唱會落幕，破天荒「二次安可」獻唱神曲TT，現場氣氛嗨翻！周子瑜感謝粉絲「十年陪伴」，MOMO、SANA、子瑜離台前相約吃火鍋，品嚐道地麻油雞釜飯，展現對台灣美食的熱愛。兩天共吸引18萬人次，為當地帶來超過5億元產值，成功締造國際級音樂盛事！TVBS新聞網 ・ 51 分鐘前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 1 天前
TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機
韓國人氣女團TWICE高雄演唱會剛落幕，今（24）天一早就現身小港機場，搭乘上午7點05分中華航空班機返韓，不少粉絲徹夜守候；接下來TWICE明年3月首度登上大巨蛋開唱，周子瑜也將再次帶著團員回鄉。高台視新聞網 ・ 6 小時前
蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應
蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》從台北電影節後一路拿獎，在22日的金馬頒獎典禮上斬獲最佳男配角、最佳改編劇本。演員曾敬驊、編劇暨導演潘客印，以及電影其他演員全部現身慶功宴。曾敬驊領獎時在台上淚崩，到了後台提起父母又大哭一次，慶功宴上他表示得獎後手機訊息都沒回，只有與爸媽通話，本來想要與爸媽合照，沒想到爸媽人已經到車站要坐火車回家了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬紅毯／桂綸鎂、楊貴媚美呆了！李安滿頭白髮獻上親切笑容登人氣王
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」於今晚（22日）登場，星光大道的穿搭普遍都走保守路線，李安招牌造型頂緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／王品澔首露面踏上紅毯！ 體重8字頭掉到7：喜歡你說不出口
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。近日陷入粿王風波中的王品澔擔任遞獎大使，他一身黑色西裝踏上紅毯，受訪時他表示，「很興奮，有買道具，還有調整儀態，希望今天遞獎都會順利。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
神人用AI還原《閃電霹靂車》真人版！超像片場幕後花絮 粉絲嗨翻：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 37 分鐘前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 1 天前
周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台
南部中心／莊舒婷、陳家祥 高雄市報導結束兩天的演唱，韓國女團TWICE24日搭乘七點多的班機離開高雄，上百名粉絲到場送機，而昨天晚間的演出，子瑜本來說好不哭，但念起手寫信時，讓她一度哽咽泛淚，成員們紛紛上前安慰擁抱，周子瑜甚至還用台語跟大家問好，還問大家有沒有想她。韓國女團TWICE成員周子瑜準備搭機返韓，粉絲熱情送機。（圖／民視新聞）八名成員來到高雄小港機場，依序走下保母車，此時，機場內早已聚集上百名粉絲熱情迎接。聲源：粉絲：「子瑜韓國見。」與ONCE們揮手、點頭依依不捨告別，戴著口罩與藍色帽子，手提奶茶色包包，就是台灣成員周子瑜。聲源：記者：「子瑜第一次回台灣演唱感覺怎麼樣，子瑜早安這次回台灣有沒有很開心。」面對提問，子瑜頻頻點頭，接著快速檢查護照後準備出境，TWICE結束在高雄的兩天演唱，24日搭乘一早7點多的班機離開高雄。粉絲：「想說難得來台灣可以送個機。」粉絲：「四點的時候就來了，子瑜歡迎回家，我們明年還會繼續看妳們。」周子瑜講到一半差點落淚，團員上前安慰。（圖／翻攝畫面）前一晚，TWICE在高雄世運主場館，帶來多首經典歌曲，讓粉絲嗨翻天。TWICE成員周子瑜：「我是子瑜，我很想你你有想我嗎。」子瑜站在舞台上，表示媽媽比她更緊張，因為這感覺像在嫁女兒。TWICE成員周子瑜：「因為媽媽我又更緊張了，然後呢在表演前她就告訴我說，她就在我面前就表演一段，喔子瑜我已經想好妳要怎麼跟ONCE講話了。」感受到子瑜強忍淚水，成員們一擁而上安慰、擁抱，隨後子瑜換上另一套服裝，站上升降台。成員們起鬨，要讓舞台升高再升高，氣氛歡樂又搞笑，直到念手寫信時，音樂一下，氣氛瞬間轉變。TWICE成員周子瑜：「今天是高雄最後一場，很捨不得，我也會很想念大家的，不行了要哭了我昨天沒有哭，我不會哭的。」第一首安可曲結束後，原以為真的要散場，沒想到寵粉的TWICE再度出現。聲源：歌迷：「啊啊啊啊啊啊。」TWICE加碼歌曲TT，讓在場ONCE驚呼連連，也讓不少粉絲意猶未盡，期待明年三月他們再度來台。原文出處：周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台 更多民視新聞報導TWICE等3組大咖藝人高雄周末熱唱 高捷運量破35萬人次創今年新高子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應民視影音 ・ 1 小時前
金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62》范冰冰奪影后「人不到」原因曝 狂接650條訊息哭慘了
馬來西亞導演張吉安執導的《地母》拿下「金馬62」最佳女主角、攝影和原創電影歌曲3獎；新科金馬影后范冰冰在慶功宴上和張吉安通話，再度表達喜悅之情，另外無法「親自來台」出席金馬獎的原因隨之曝光。張吉安導演約凌晨1點42分左右率先抵達慶功宴現場，回應大家關切的影后無法來台原因，他表示范冰冰的工作簽證早在6自由時報 ・ 1 天前
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
第62屆金馬獎圓滿落幕，最終本屆影后由中國女星范冰冰抱回，她在電影《地母》中飾演鳳音，她不惜摧毀臉蛋，用精湛演技征服評審。雖然范冰冰未親臨金馬頒獎典禮，但透過導演張吉安的電話連線向現場致意，也能明顯聽台視新聞網 ・ 1 天前
TWICE演唱會第二天突拋大驚喜！無預警宣布明年大巨蛋加場
韓國女團TWICE（取自instagram@twicetagram）臺灣時報 ・ 5 小時前
「死亡之組」僅差臨門一腳！林依晨無緣金馬影后 霸氣喊「遲早會拿到」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）日晚間在臺北流行音樂中心盛大舉辦，眾多影視演員齊聚一堂，本屆最佳女主角入圍者名單...FTNN新聞網 ・ 22 小時前