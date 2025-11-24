賴清德稱「很多台灣人有錢又有閒看演唱會」Yahoo民調曝調查結果

近期Super Junior、TWICE、頌樂、ZEROBASEONE、輝人、Kep1er等多組人氣南韓歌手接力在台舉辦演唱會，掀起不少話題，總統賴清德亦因提到「台灣人有錢又有閒」引發風波，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。

Yahoo奇摩發起「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？」網路民調。（示意圖／Getty Images）

Yahoo奇摩17日發起「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？」網路民調，截至21日投票截止為止，共超3萬1千人參與投票。

針對「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？（包含各國、台灣藝人演唱會）」有64.8%的網友投給沒有看過，13.3%的網友投給一年一場，有3.8%的民眾投給一年兩場，2.5%的網友投給一年三場以上，其中不知道／沒意見的網友占15.6%。

Yahoo奇摩發起「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

對於「每次演唱會買票，你的預算是多少？」有52.0%的網友不看演唱會，16.8%的網友選1001～5000元，11.5%的網友選1000元以下，4.5%的網友選5001～10000元，1.7%的網友選10000元以上，其中不知道／沒意見的網友占13.5% 。

Yahoo奇摩發起「大咖韓團接連來台，你平均一年看幾場演唱會？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

不少網友表示「一張演唱會門票最低1880元，看一場直接抵一天薪水（基本工資而言），覺得值得的人就花得下去，個人是捨不得花這些錢」、「捐給弱勢、需要幫助的人卡實在！」、「哈哈哈，輩子一次都沒看過演唱會...沒辦法，我雖然是台灣人，但我沒錢也沒閒」。

近來總統賴清德受訪時提到韓團TWICE來台開唱，並稱「許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間」，進而引發爭議。

