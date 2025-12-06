賴清德稱不改「中華民國」國號有助團結 綠委出聲力挺

民進黨立委陳素月。（陳素月辦公室提供／王千豪台北傳真）

賴清德總統今（6）天出席活動時稱，民進黨沒有更改國號是因「中華民國」有助於團結，這名字寫在憲法裡；而台灣已主權獨立國家，沒另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結。民進黨立委陳素月表示，賴總統核心目標就是團結2350萬人；綠委邱志偉也說，團結人民本就是總統努力的方向。

陳素月表示，賴總統強調「中華民國」這個名字是寫在憲法裡，這是台灣社會的最大公約數，台灣已經是主權獨立的國家，不需要再另行宣布，核心目標就是團結2350萬人。

陳素月說，他支持台灣的人有不同政治主張，有人期待更踏實的獨立，有人認為交流更重要，但無論立場如何，我們都生活在同一塊土地，都是中華民國的國民，團結不是要求一致，而是彼此尊重、一起守護我們共同的國家。

邱志偉指出，民進黨當年組黨是要守護台灣、爭取自由民主，如今台灣已經成為民主自由的國家。民進黨的台灣前途決議文，對中華民國的說明也非常清楚，民進黨組黨到執政都忠於台灣，也堅定捍衛中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場，相信這也是台灣人選擇民進黨執政的關鍵。

邱志偉強調，賴總統身為台灣的總統，團結人民，守護國家，本來就是總統每日努力的方向。而他相信，不管是賴總統或是民進黨，都是朝著這個目標努力，過去到現在都不曾改變。

