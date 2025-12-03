賴清德稱不見馬政府兩岸紅利 賴士葆批睜眼說瞎話：誰賣台人民眼睛是雪亮的

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德昨（2）日表示，前總統馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統看資料，都沒看到所謂紅利。國民黨立委賴士葆今天說，馬英九執政時期是兩岸最和平、最繁榮的期間，台灣得到的紅利全球都知道，現在賴清德睜眼說瞎話裝傻不知道，到底誰賣台，人民眼睛是雪亮的。

賴士葆。

賴清德昨天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，他批評，前總統馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平，馬英九任內國防預算不斷縮減，自認能得到中國善意回應，事實卻是中國國防預算大幅增加、對台灣的武力威脅越來越強。

賴士葆今天在臉書表示，賴清德說馬英九8年任內沒有兩岸政治紅利，但國內外評論都說馬英九執政時期是兩岸最和平、最繁榮的期間，兩岸不但簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等交流熱絡，當時民進黨整天潑糞說賣台，殊不知台灣得到的紅利全球都知道，民主價值分毫未少，也不用動輒千億上兆的保護費還要把護國神山搬家送人，現在賴清德睜眼說瞎話裝傻不知道，到底誰賣台人民眼睛是雪亮的。



