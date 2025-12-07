賴清德稱不需另宣布獨立、更改「國號」 劉世芳：現在國號就叫中華民國

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳回應國號（圖／資料照）

總統賴清德昨（6）日指出，民進黨沒有更改國號的原因，認為留著「中華民國」有助於團結台灣社會，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。對此，內政部長劉世芳今（7）日表示，民眾行走社會各地時，會覺得「我們就是台灣人」，現在國號就叫中華民國。

賴清德昨出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇時指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

廣告 廣告

對此，劉世芳今受訪時表示，一般社會大眾在行走世界各地時，都會覺得「我們就是台灣人」，台灣人的「台灣」這個的國家，很多支持者就會覺得，「我們台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。

更多三立新聞網報導

中國央視竟藉台灣慰安婦歷史批賴清德 婦援會嚴正發聲

民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱

不甩政治禁令？上海「壽司郎」新開門市人潮爆棚：排隊14小時

民進黨未改國號 賴清德：「中華民國」寫在憲法裡、有助團結台灣社會

