賴清德稱中國目標2027武統 宣布高額國防特別預算

（德國之聲中文網）賴清德週三（11月26日）在總統府記者會上稱，中國近來全面推進「把『民主台灣』變成『中國台灣』」的企圖，對台灣的國安及民主造成嚴重威脅。他表示，台灣將透過建構「民主防禦機制」以及「國防關聯產業」因應中方行動。

賴清德指出，北京對台灣和印太地區的威脅加劇，近期在日本、在菲律賓，在台海周邊，實施各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶及假訊息等複合威脅。

值得注意的是，賴清德在演說中稱：「北京當局也以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備......企圖『以武逼統』、『以武逼降』，併吞台灣」。

該項說法引發討論，DW就此進一步詢問台灣總統府，至截稿為止尚未獲得回覆。

中國可能在2027年對台動武的說法，最初來自於美國印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson），他在2021年卸任前，曾於美國參議院聽證會上警告，中國可能在2027年前攻打台灣；美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）也曾說，習近平已命令解放軍在2027年前為攻台做好準備。

不過中國從未公開提及對台動武的具體時間表。2023年，有消息人士稱，習近平與時任美國總統拜登在舊金山見面時，曾否認中方計劃2027年或2035年對台灣採取軍事行動的說法。

賴清德週三也提及，除了武力外，中國正在升高法律戰、心理戰、輿論戰，欲在國際上「消滅台灣主權」。他指控北京透過「反獨促統」及「跨境鎮壓」，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，塑造實質治理台灣的假象；並在台灣內部加大統戰滲透與分化。

賴清德稱：「有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意『割捨一些自由』、『犧牲一點主權』，屈辱地接受『民主台灣』變成『中國台灣』就可以換取『和平』......歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。」

根據賴清德週三的說法，台灣將在未來8年投入1.25兆新台幣的國防特別預算，除了用於軍事採購，也有部分是投資國內軍事工程，建構包括「台灣之盾」防空系統、高科技、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主，強化國防產業等。

此外，他重申台灣的國防預算也將按照北約標準，明年超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。這項計畫符合美國早前對台灣提升國防預算的要求。

不過這項國防特別預算仍須經過立法院審議，通過後才可執行。

對於中日之間因日本首相高市早苗涉及「台灣有事」發言所引發的衝突，賴清德向媒體回應：「我們希望中國能夠明白，印太地區每個國家都對維護該地區的和平與穩定負有責任，我們尤其希望中國作為該地區的大國，也能展現出大國應有的責任感。然而，中國卻不斷對鄰國發出威脅和發動攻擊。這並非一個負責任的大國應有的行為。」

賴清德：國防預算無關美台談判

週三的記者會前，賴清德投書《華盛頓郵報》，預告這項預算案將用於從美國購買武器。但他在記者會上面對媒體提問，這項價值1.2兆台幣的國防預算是否涉及台美正在進行中的對等關稅談判時，賴清德否認，表示預算的主要目的是展現台灣守護國家的決心，以及對印太區域和平穩定的承諾。

美國在台協會處長谷立言隨後透過聲明，稱美方對台灣新增國防特別預算表示歡迎，「美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。」

谷立言也指出：「確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。」

國台辦發言人彭慶恩則在週三的例行記者會上回應賴清德投書《華郵》的內容，稱「民進當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生，發展經濟的錢浪費在購買武器，討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。」

作者: 周子馨