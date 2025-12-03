賴清德稱九二共識是一國兩制 牛煦庭：誰才是中共同路人？

國民黨發言人牛煦庭。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德昨宣稱，所謂九二共識就是一國兩制，要把台灣人變成中國人。國民黨發言人牛煦庭今質疑，賴唱和大陸國家主席習近平，講說一中就是中華人民共和國、會變成一國兩制，誰才是中共同路人？

牛煦庭表示，九二共識合於憲法，也是台海現狀非常重要的一部分，九二共識、一中各表中的一中是指中華民國，但兩岸彼此間仍可在表述上找到對話的價值，確保區域和平與民生穩定。

牛煦庭批評，賴清德心中若沒有中華民國國家利益、區域和平穩定與對話機制的建立，將讓台灣陷入戰火之中，而凡是升高區域對立，必然讓整個社會付出沉重代價，奉勸賴三思，不要繼續唱和習近平主張。

牛煦庭說，不了解賴清德不採用國民黨各表版本，主張一中就是中華民國，反而去唱和習近平，講說一中就是中華人民共和國，且會變成一國兩制，誰才是中共同路人？

談到美國總統川普簽屬台灣保證實施法案，牛煦庭回應，該法案內容宣示性條文比較多，牽涉實質利益部分比較少但任何有助於中華民國國家利益的法案通過，都敬表歡迎。

牛煦庭說，美國是務實的國家，要順應國際趨勢而為，任何交流互訪只有有助於區域情勢和平穩定，有助於中華民國國家發展，就是利多。

