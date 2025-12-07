賴清德稱保留中華民國有助團結台灣 鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

國民黨主席鄭麗文今日前往南投參加黨慶活動。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨主席、總統賴清德近日表示，「中華民國」有助團結台灣社會，強調沒有宣布台獨的必要。對此，國民黨主席鄭麗文今（10）日受訪時強烈質疑，認為賴清德在不到 10 天內就「改口」，造成社會混淆。她呼籲賴總統，若真認為不需要宣布台獨，就應「乾脆下架台獨黨綱」，以展現誠意。

鄭麗文表示，她早在賴清德日前記者會後就公開勸告「不要點火、不要玩火」，如今賴總統迅速調整說法，顯示其立場並不穩定。她批評，作為國家元首，在重大國家定位上應清楚一致，而非「策略性不斷變化」，否則只會造成社會困擾。

鄭麗文進一步指出，既然賴總統明言，沒有台獨的問題，也沒有宣布台獨的必要，那就應該順勢廢除民進黨的台獨黨綱，才能讓外界真正相信他的說法。她強調，若賴清德願意下架台獨黨綱，國民黨甚至「一定願意為中華民國的未來與賴總統團結一致」。

她反問：「到底哪一句賴總統說的話，才是真的？哪一個賴清德才是真正的賴清德？」並稱賴清德最新談話再次證明，中華民國是保障台灣最重要的「一把傘」，但賴總統卻把中華民國僅視為「四個字」的稱呼。

鄭麗文批評，若賴總統真認同中華民國的價值，就應尊重憲法體現的民主與法治。但她也質疑，賴清德對陸配政策「歧視性十足」，也未落實地方自治精神，仍「死抓著財劃法財源不放」。她呼籲賴總統回答，是否真的相信並認同中華民國憲法的核心價值。

鄭麗文最後表示，台灣不能再內耗，更不能把「中華民國」四字當成政治操作工具。她再次呼籲賴總統誠懇回應社會期待，「下架台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下」。

