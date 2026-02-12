賴清德稱兩岸互不隸屬 陸外交部怒轟「蚍蜉撼樹、注定失敗」
賴清德總統日前接受《法新社》專訪稱兩岸互不隸屬，大陸外交部今語氣強硬抨擊，該言論再次暴露賴清德頑固「台獨」分子的本質，「倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。」
《央視新聞》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，媒體問及賴清德專訪相關內容，大陸外交部發言人林劍做出上述表示。林劍指出，「賴清德的有關言論再次暴露其頑固台獨分子的本質，充分證明賴清德是『和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者』，充分說明台獨是台海和平穩定的禍根亂源。」
林劍語氣強硬指，「無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。」他怒轟，「倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。」
《法新社》今刊登的賴清德專訪，重申兩岸互不隸屬，賴清德說，若台灣被中國大陸併吞，中國大陸不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，並提到台灣必須要有嚇阻中國大陸侵略的能力。
延伸閱讀
台積電投資有好消息！美國晶片關稅豁免機制曝 龔明鑫：可望受惠
台積電代子公司公告：加碼購入1010萬美元公司債
萊爾富送台積電股票「最後1位幸運兒」揭曉 還有2位要送輝達
其他人也在看
總統示警台海風險 學者：台灣一旦失守中國將主宰印太秩序
針對賴清德總統接受「法新社」專訪時示警，若台灣被中國併吞，下個受威脅的就是日本、菲律賓等國；學者分析指出，中國的戰略目標從來不僅止於台灣，而是以全球為視野，台灣具有「現代亞洲柏林」的象徵意義，更是攸關戰略縱深的「亞洲富爾達缺口」，台灣會強化自我防衛，但也期待與全球民主國家合作，因為一旦台灣失守，中國恐主宰印太秩序。 賴清德總統日前接受「法新社」專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並示警若台灣被中國併吞，下個受威脅的將是日本、菲律賓以及印度太平洋地區的其他國家，造成的影響最後將波及美洲與歐洲。 對此，亞太和平研究基金會執行長董立文表示，賴總統對當前區域安全情勢的判斷，精準點出中國軍事擴張的結構性本質，若回顧中國近20年來的軍事行動軌跡，可以清楚看見其活動範圍已不再侷限於近岸防衛，而是持續向外擴張，逐步形成具全球投射能力的軍事存在。 董立文分析指出，中國解放軍的部署重點，已從第一島鏈內部延伸至第一與第二島鏈之間的廣闊太平洋海域，並進一步擴及印度洋與北極航道，顯示中國軍事行動已趨近「常態化外推」，而非單一地區的偶發性展示。他認為中國的戰略目標從來不僅止於台灣，而是以全球為視野，中國
于北辰桃園南門市場拜年 祝攤商生意興隆
農曆春節將至，桃園市議員于北辰近日率領服務團隊，特別選在年前採買高峰期走訪桃園區南門市場。于北辰身著粉紅色飛行夾克，親自向攤商及採買民眾拜年，並在熱鬧的市場街道中逐一發放特製福袋與賀歲春聯，與市民朋友親切合影，現場喜氣洋洋、氣氛相當熱絡。 除了傳遞新春祝福，于北辰也特別藉此機會實地關心
台灣拚歐洲關係再下一城？傳「這國」曾密訪賴清德談設處 外交部未否認
外交部長林佳龍上任後推動「歐洲專案」，有意與南歐等「新興民主國家」發展雙邊關係，有媒體披露，位於巴爾幹半島上的歐盟成員國羅馬尼亞，該國財政部長納扎雷（Alexandru Nazare）曾於2025年底低調訪問台灣，並晉見總統賴清德等我國官員，雙方談及加強雙邊經貿交流，並觸及互設辦事處事宜，而外交部也已將此列入重點工作。對此，外交部今（12）日低調回應。《風......
年前趕進度？！共軍37架次軍機出海擾台 27架次逾越海峽中線
[Newtalk新聞] 國防部今（12）日晚間表示，自下午2時31分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計37架次出海活動，其中27架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合共艦執行所謂「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊空、海域。 國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段，對相關目標嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，適切應處、全程監控。查看原文更多Newtalk新聞報導看到「人性的光輝」 賈永婕分享在監控背景下義光教會成立的感動楊宏基觀點》補票失敗？！中共人大會議「未處理」張又俠、劉振立：政局異常的權鬥信號
小琉球醫療優化升級 屏東縣府說明 (圖)
屏東縣衛生局12日在小琉球三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，向鄉親說明縣府優化在地醫療的各項措施，屏東縣長周春米（前右5）也親自出席。
防堵豬瘟！192養豬場「停用廚餘」 卓榮泰：每天731噸待去化
即時中心／温芸萱報導行政院長卓榮泰今（12）日於院會表示，去年10月台中檢出首例非洲豬瘟後，政府迅速應變，於11月6日清零解封，成功守住2千億元養豬產業。行政院已確立「廚餘養豬轉型」政策，今年1月啟動計畫，原435場中已有192場表達停用廚餘，占48%豬隻頭數。卓榮泰指出，面對每日731噸廚餘待去化，將朝堆肥、能源化與Eco-feed推動，加速轉型並強化防疫，確保食品安全。
賴清德批地方民代不懂憲政 黃國昌這句反嗆
[NOWnews今日新聞]總統賴清德去年底提出8年1.25兆元國防特別預算條例，卻因在野黨認為未編列立院三讀通過國軍加薪方案而遭藍白杯葛，持續在立法院卡關。對此，總統賴清德與國防部長顧立雄、三軍司令昨...
美通過《保護台灣法案》！林佳龍發文感謝
[NOWnews今日新聞]美國聯邦眾議院日前以壓倒性票數通過《保護台灣法案》（PROTECTTaiwanAct），外交部長林佳龍今（11）日在臉書發文，代表台灣政府與人民表達誠摯感謝，並肯定美國國會再...
2026金廈兩岸春節煙火大年初一烈嶼熱鬧登場！
赤馬奔騰開新扇 花火交輝耀金門 【記者 洪美滿／金門 報導】備受兩岸民眾期待的春節重頭戲，「2026年金廈兩岸
高金被搜索有詭！他揪疑點：跟辦柯文哲一樣
[NOWnews今日新聞]七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，「核能流言終結者」創辦人黃士修直言，搜索的手法與辦柯文哲如出一轍，且搜索時間點更是設計過的，「高金素梅遭搜索，疑點重...
名家論壇》黃創夏／誤信黃國昌，小草上戰場
[NOWnews今日新聞]一如預期，當民眾黨的八名立委不再有黃國昌之後，民眾黨的「小藍」路線立即轉向，同意將國防韌性的特別預算條例進入審查。但是，黃國昌的陰影依然長相左右，因為黃國昌的畢業作業版本，還...
財部：公股銀加強關懷中小微企業 已完成逾25萬家
（中央社記者呂晏慈台北12日電）為加強關懷中小微企業，財政部督導各公股銀行自今年1月21日起，以親訪或電訪等多元方式主動關懷中小微企業客戶；據統計，截至2月11日，優先關懷對象共2687家、自主關懷對象共25萬1382家，均已全數完成。
北市警銀聯防114年阻詐逾26億 蔣萬安頒獎表揚
（中央社記者黃麗芸台北12日電）北市警銀合作於去年成功攔阻詐騙案共2525件、阻詐金額達新台幣26.5億餘元，居六都之冠。台北市長蔣萬安今天特別頒發感謝狀表揚多家金融機構，並核發攔阻獎金逾198萬元。
潮州就業中心運用勞工就業通計畫 順利協助失業者重返職場
勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，靈活運用「勞工就業通計畫」，順利協助失業的阿雄（化名）重返職場。潮州就業中心指出，受國際情勢波動影響，部份金屬製造產業訂單縮減。四十二歲的阿雄因公司縮編而被資遣，身為家庭經濟支柱的他，焦慮地向該中心尋求協助。就服員第一時間協助他申辦失業給付，以緩解失業期間經濟壓力，並在服務過程中，透過就業諮詢了解阿雄的個人特質、技術專長與體能狀況，主動開發在地適合職缺，並透過勞動部「勞工就業通計畫」助他順利就業。潮州就業中心主任楊采蘭表示，該中心採取雙管齊下策略，一方面運用勞工就業通計畫的「僱用獎助津貼」降低企業用人負擔，提高聘僱意願；另一方面結合「缺工就業獎勵」，成功推介阿雄至鄰近的塑膠用品製造公司，不僅解決了企業缺工問題，更讓勞工能順利銜接新職涯。楊采 ...
中職》蘇智傑傷後轉念與身體對話 坦然面對與學弟競爭
統一7-ELEVEn獅隊持續春訓備戰新球季，全隊從2月2日至14日期間，分2組在台南球場與花蓮球場訓練。花蓮組由高國慶教練領軍，於2月2日移動至花蓮球場。高國慶回憶起上一次球隊來花蓮春訓，已經是2020年的事，當時因為疫情的影響，沒辦法隨意出門，每天都和室友潘傑楷待在房間裡看。
立陶宛總理再開砲「沒有不改名為台北的理由」 外交部：雙邊從沒討論
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）近期先是表示，允許設立以「台灣」為名的代表處是「跳到火車前面」，今日又認為台灣駐立陶宛代表處並沒有「不改名為台北的理由」。對此，外交部重申，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。
去年「川金會」破局、北韓將成為東北亞今年最大變數？外交專家：不排除仍有三種可能
美國總統川普去年10月訪問南韓，除了與南韓總統李在明見面、並舉行國是訪問外，也藉機在韓國釜山與中國國家主席習近平見面，成為中美兩國元首6年多以來首度的面對面會談。但與此同時，當時傳出可能會與川普見面的北韓領導人金正恩，則沒有現身見面，也引發外界揣測。對此，有長期研究南北韓和東北亞局勢的外交學者認為，金正恩去年在中共「九三閱兵」中得到中方邀請，並與習近平、俄羅......
八旬婦無力照料悶殺身障兒 賴清德「批示特赦」：情堪憫恕
總統賴清德今(12)日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下...
李明哲交棒謝正信參選鎮長「蘇澳鐵三角」接棒再啟航
為延續蘇澳鎮政建設動能、深化地方治理布局，宜蘭縣民進黨今(十二)日在蘇澳舉辦座談會，並正式宣布「蘇澳鐵三角」成軍，由現任議員謝正信接棒投入鎮長選舉，現任鎮長李明哲任期屆滿後轉換戰場參選縣議員，並攜手代表會主席歐進義，三人分進合擊、相互支援，宣示打造最堅強的蘇澳治理團隊。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，「蘇澳鐵三角」展現的是團隊政治與責任政治精神，透過世代接力與角色分工，讓地方發展更穩定、選戰更有戰略布局。黨部將全力支持優秀人選，爭取鄉親最大認同。宜蘭縣長參選人林國漳表示，謝正信長期深耕基層、問政踏實，是大家期盼且值得信賴的接棒人選，蘇澳是宜蘭重要門戶，唯有地方團結整合，縣政與鎮政才能無縫接軌，未來將與謝正信共同為宜蘭與蘇澳爭取更多建設與機會。謝正信指出，接棒不是重新開始， ...
台灣樂壇痛失傳奇大師！三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲
台灣樂壇痛失一位傳奇大師，風潮音樂12日懷著沉痛的心情證實，享譽兩岸三地的「配樂鬼才」、三金大提琴家范宗沛老師，近日在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院辭世，享壽 65 歲。