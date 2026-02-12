賴清德稱兩岸互不隸屬 陸外交部怒轟「蚍蜉撼樹、注定失敗」

賴清德總統日前接受《法新社》專訪稱兩岸互不隸屬，大陸外交部今語氣強硬抨擊，該言論再次暴露賴清德頑固「台獨」分子的本質，「倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。」

《央視新聞》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，媒體問及賴清德專訪相關內容，大陸外交部發言人林劍做出上述表示。林劍指出，「賴清德的有關言論再次暴露其頑固台獨分子的本質，充分證明賴清德是『和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者』，充分說明台獨是台海和平穩定的禍根亂源。」

林劍語氣強硬指，「無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。」他怒轟，「倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。」

《法新社》今刊登的賴清德專訪，重申兩岸互不隸屬，賴清德說，若台灣被中國大陸併吞，中國大陸不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，並提到台灣必須要有嚇阻中國大陸侵略的能力。

