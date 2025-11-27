賴清德稱北京2027年侵台炎上！總統府甩鍋媒體 王鴻薇狠打臉

總統賴清德昨日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。對於媒體稱，賴清德「證實」中國將於2027年攻台，總統府則強調，這是錯誤的片面解讀。對此，藍委王鴻薇曬出賴清德社群貼文，怒轟總統府知道媒體報導出大事後，趕緊滅火，竟然是甩鍋媒體，賴清德死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

王鴻薇怒轟賴清德死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。（圖/資料照）

王鴻薇昨天（26日）在臉書發文表示，賴清德親自召開記者會與發文，宣布要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。但更讓人震驚的是，賴清德以元首之姿，直言「中國…同時更以2027年完成『武統台灣』為目標」等語，明示對岸將於2027年侵台，這無疑對我國明年與國際經貿合作、投資，以及風中殘燭的國旅，產生打擊，最重要的是，對於國軍內部的壓力，更是難以想像。

廣告 廣告

王鴻薇曬出賴清德的原文。（圖取自王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，就在媒體按照賴清德發文的原文報導後，引起軒然大波，府院才知道真的出大事，姍姍來遲要滅火，由總統府發言人郭雅慧於晚間強調，這是錯誤的片面解讀。

然而，王鴻薇直言，不少人發現，賴清德社群媒體、總統府網站的全文，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」。顯然，總統府嘴巴不認錯，但是也自己知道這樣的發言茲事體大，也因為改得太臨時，許多早上跟著轉貼賴清德文的側翼，內容都來不及改。

王鴻薇怒批，總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。賴清德與總統府居然讓這樣的發言與文章出來，要向全國人民道歉都來不及，還膽敢牽拖媒體原文報導是「片面解讀」，死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

延伸閱讀

謝長廷自曝報案！嚴正譴責造謠 否認珠寶賄賂高市早苗

國泰綜合證券向國泰人壽租用辦公室！合約2年96萬元

卓榮泰喊：2026年「人均GDP 4萬美元」可望提早達成！