賴清德稱卓揆不副署是捍衛憲政 徐巧芯酸：完全沒「中華民國」4字

總統兼民進黨主席賴清德今（17）日在中常會上，強調行政院長卓榮泰「不副署」《財劃法》，是為了捍衛憲政秩序、維護國家的決定。不過，國民黨立委徐巧芯質疑，通篇寫守護憲政，結果完全沒有「中華民國」4個字。

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

賴清德在致詞時提到，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。但是，我們看到，過去1年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。

對於行政院決定不副署，賴清德表示，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。

賴清德提到，令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決；他們更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴清德說明，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，我與執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。

總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

賴清德強調，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力－「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。

賴清德指出，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了我們子孫的未來。大家一起堅守憲政底線，守護我們珍愛的日常生活。

看完賴清德在民進黨中常會上的全文，徐巧芯在民進黨臉書粉專底下留言開酸，「『在野獨裁』是什麼鬼？寫了一整篇守護憲政，結果完全沒有『中華民國』四個字，請問是哪個國家的憲法啦！」

徐巧芯在民進黨臉書粉專留言開酸。（圖／民進黨臉書粉專）

其他網友也紛紛在底下留言，「『在野獨裁』是新名詞嗎？」、「怎麼不去立法院報告」、「你下台就好了」、「只會混淆視聽，給深綠的同路人聽爽的」、「捍衛民主，支持賴清德下台」、「跛腳總統就是要好好配合立法院，到底在爭什麼看不懂」、「賴清德是中華民國的災難」。

