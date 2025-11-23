賴清德稱台人有錢有閒惹議 廖偉翔舉經濟學人「台灣病」打臉

韓國女團TWICE在高雄開唱，總統賴清德表示，許多人有錢有閒，可以買票去看演唱會，這也代表台灣這幾年來經濟進步，提供藝術創作者發揮的空間，引發討論。藍委廖偉翔今天（23日）表示，賴清德這番話引發民眾反感，並指經濟學人提到的「台灣病」，更和賴的觀點大相逕庭。

賴清德。（圖／中天新聞）

廖偉翔今天在臉書發文表示，賴清德最近以「台灣人有錢又有閒」一句話，讓民眾反感，而經濟學人卻跟賴總統的觀點大相逕庭。最近，「經濟學人」以「台灣病」為題，描述了為什麼台灣「國家經濟數據節節上升，但人民生活卻越來越苦」的核心原因，真的讓他很有感觸，也認為這是我們如今必須面對的現況。

廣告 廣告

廖偉翔指出，此刻的關鍵，並不是匯率的上下都會影響國家發展，如何讓能源政策、國家發展政策做配套，才是正確的思維。台灣過去以代工出口為主要產業，缺少天然資源，因此只能靠外銷、賺外匯。由於競爭對手是日韓與中國，台灣長期維持「弱勢台幣」以保持外銷競爭力，甚至形成共識：匯率不能太強，否則訂單會跑掉，工廠會熄燈，出口產業會受傷，這樣的策略確實出口成為台灣的亮眼數據。但帶來的副作用卻是，讓台灣高度依賴進口原物料、糧食、能源、石化產品，都因為台幣偏弱，導致進口成本就會變高，物價自然一路往上走。油電成本上漲帶動各項民生物資、建材、運輸費用同步提高，最後反映在餐飲、租金、房價等實質生活支出上。再加上企業為了維持成本，以及勞工缺乏爭取權益的力量，導致實質薪資幾乎原地踏步。如今能源轉趨進口、或是高成本的綠能，讓政府為了壓抑物價，政府只好要台電、中油硬扛成本，靠預算填補虧損，短期內看似維持物價穩定，長期卻是把更多負擔轉嫁給全體國民。

廖偉翔。（圖／中天新聞）

廖偉翔說，最可怕的是，如果這一波關稅談判再讓日、韓的出口條件優於台灣，對台灣絕對是雪上加霜。我們的外匯產業很努力，例如台中的工具機產業一直都繳出很棒的成績單，但如今的政府面臨兩個問題：

一、再生能源占比上升，但成本比傳統電力高，且不夠穩定，導致能源仰賴進口，台幣又偏弱，人民等於同時承受「匯率壓力」與「能源成本」。民進黨政府一方面想壓抑物價、補貼能源，一方面又不能讓台幣大幅升值以免打死出口業，貨幣政策與能源政策互相矛盾的錯誤執政方向，導致政府被自己逼到死胡同，人民則被迫承受兩邊的痛苦。這才是如今台灣出現「經濟成長數字亮眼、人民實質變窮」的真正原因。

二、過去的中華民國政府傾盡全力培養「台積電產業鏈」，韓國過去也透過漢江奇蹟打造出「三星、現代」的國家級企業，甚至中共近年來也培養出「獨角獸企業」，這些量級的企業都足以在世界立足、和世界抗衡，現在的政府卻沒有長期的規劃，就像是「指定倖存者」裏前總統對現任總統的評價一樣：「你沒有在執政，你只是在反應」。

廖偉翔質疑，我們的稅制改革是什麼？薪資結構改革除了保障最低薪資以外還能做什麼？當弱勢匯率不再能保護出口產業，台灣真正的競爭力是什麼？台灣下一個國家級產業是什麼？我們要靠哪一種財政政策打造下一個二十年？賴清德上任已經邁入第二年，人民還在等一個答案。現在不是再靠補貼、靠貨幣操作、靠匯率保護過日子的時代。台灣需要的是國家新的方向、一套能真正提升薪資與內需整體政策。

賴清德。（圖／中天新聞）

廖偉翔認為，台灣病不是匯率病，而是方向病。匯率只是把問題照亮，真正該被檢討的，是這個國家的長期發展藍圖是否還存在。如果台灣不趁現在重新制定國家戰略，讓經濟的繁榮真正回到人民身上，那麼我們看到的亮麗數據，都只會是「表面強勁、內裡空虛」的假繁榮，無法為全體國民找回生活的希望。

延伸閱讀

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕