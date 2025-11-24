賴清德稱台人「有錢有閒」聽演唱會 黃國昌批：認知離年輕族群愈來愈遠

民眾黨立委黃國昌舉行「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會。楊亞璇攝



韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日稱，「TWICE的周子瑜，我們台南人，要回來表演了」，並指台灣經濟進步，有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒。民眾黨立委黃國昌今（11/24）表示，有更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人，並稱政治人物盡量不要幫人家去貼上政治的色彩，反而造成藝人非常大的壓力跟不方便。

黃國昌舉行「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，對於賴清德「有錢有閒說」看法，會後受訪時表示，受歡迎的偶像團體到台灣來表演，相信把整個演出辦得熱熱鬧鬧的，能夠讓所有的歌迷享受到一個好的表演，這是大家共同期待的事情。

他說，當然在面對這樣子一個演唱會的演出的時候，政治人物盡量不要幫人家去貼上政治的色彩，因為藝人他們的舞台其實就是在表演台上，「不要因為自己要去增加政治上面的權勢，反而造成藝人非常大的壓力跟不方便。我想周子瑜的事情從過去到現在就是一個很好的例子。」

黃國昌指出，至於說台灣人的確有一些人是有錢有閒，但是他希望提醒賴清德注意，有更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人。

他指，年輕的世代在現在的經濟環境當中，高工時、低薪、月光族早就是常態，恐怕不是賴清德所講的有錢有閒，「他的認知只代表了他跟一般的庶民生活，離年輕族群愈來愈遙遠。」

