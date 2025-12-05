賴清德稱台半導體是世界共同資產 藍黨團諷「國際功德院、燃燒台灣、功在美國」

國民黨團召開記者會，抨擊賴政府出賣台灣半導體產業。 圖：國民黨立法院黨團

[Newtalk新聞] 賴清德總統日前接受《紐約時報》專訪，就主持人提問，美國總統川普希望未來美國在台灣的協助下，製造全球40％到50％半導體晶片一事。賴清德回應，「台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。」國民黨立法院黨團今（5日）則召開記者會諷刺「國際功德院、燃燒台灣、功在美國」，並砲轟賴清德正把台灣半導體的命根子親手推向美國，甚至把整個供應鏈都當成可以外送的商品，這不是外交、合作，這是赤裸裸的掏空。

廣告 廣告

國民黨團副書記長林沛祥表示，日前，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）公開宣稱，「台灣當然要負責訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈轉移到美國。」這句話不是隨口講講，而是告訴台灣，美國要的不只是台積電的一、兩座廠，是材料、設備、製造、封測、設計整串全部搬過去，把台灣40年累積的半導體生態系連根拔起。

林沛祥質問，面對這種掠奪式的態勢，行政院發言人竟然說，企業去當地訓練勞工是自然的事，總統賴清德甚至說「半導體是全世界的共同資產」。他要請問，賴清德知不知道，「半導體是台灣的護國神山，是我們的命脈？」

林沛祥表示，國民黨團要問，當美國說我方要幫忙訓練美國勞工，請問要訓練的是作業員還是工程師？如果是工程師，就是把台灣的大腦和心臟通通外流，政府不能輕描淡寫，更不能把這種技術轉移包裝成合作。

國民黨立委牛煦庭也質疑，盧特尼克的發言是美國人單方面的期待，還是台美雙方談判的共識？這是社會大眾需要知道的真相。如果這是美國單方面的期待，那請問我國對於這樣不合理、掏空台灣的要求，我們具體的回應到底是什麼，政府要不要說清楚？如果這是談判的共識，那這更荒唐，我們竟然要從美方的嘴巴才能知道談判進度和方式，請問政府到底在幹什麼？

牛煦庭表示，政府現在喊出所謂的「台灣模式」，自豪是不同於其他國家的專屬方式，請問這種要幫忙訓練勞工、上下游產業鏈的共同移轉，是不是「台灣模式」的一部分，政府應該說清楚，搞到現在，關稅談判時間表、內容、投資數額、關稅預計減讓都說不出來，對外一昧盲從、對內要求盲信，這種談判手法真的能守住我們的「護國神山」嗎？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

談2026藍白合 柯文哲直言「規則清楚別再讓趴數」：那實在太好笑!

陳玉珍提助理費除罪化 律師：每年自肥680萬，立委貪污「就地合法」將被唾棄