賴清德稱台灣不必另宣布台獨 黃國昌：打嘴砲2、30年夠了吧

針對總統賴清德指「留中華民國」國號有助台灣團結，且名字寫在憲法裡，不須另行宣布獨立。立法院民眾黨團總召黃國昌今（12/8）受訪痛批，過去高喊台獨的民進黨 ，現在說沒有喊台獨的必要了？浪費這麼多時間到底成就了什麼事情？打嘴砲打了2、30年夠了吧！

賴清德總統日前指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

對此，黃國昌指出，他想跟賴清德總統講的是說，國家面臨非常多艱鉅的挑戰，人民現在正在面對內外高壓力的交迫，不僅僅是美國高關稅，對傳統產業、勞工造成巨幅的衝擊，低薪、高房價，更是讓年輕人看不到未來，「賴清德總統，你知不知道台灣生育率是全球最後一名？你知不知道台灣已經進入超高齡社會？你知不知道現在三明治家族，上有老、下有小，在生活所面臨實際的痛苦？」

他強調，這些重要的事情，都需要政府善用國家資源、拿出魄力，真的把時間跟精力，放在人民有感，真正能改善人民生活、解決人民問題的事情之上，而不是一天到晚在繼續操弄意識形態，操弄了半天，以前過去高喊台獨的民進黨 ，現在說沒有喊台獨的必要了？浪費這麼多時間，你到底成就了什麼事情？

黃國昌說，他是用非常誠懇、沉重的心情回答，若只是要打政治上嘴砲的話，其實不用這樣回答，大可以說那賴清德回去要好好管教一下王義川，王說他是台灣國立委，有什麼問題嗎？王應該要先去找賴清德嗆聲，說「我是台灣國立委，有什麼問題嗎？」但問題是為何他沒這樣回答問題，因為沒意義，大家不會發現在在台灣政治上，充斥這種根本沒辦法解決人民問題跟痛苦的嘴砲嗎？打嘴砲打了2、30年夠了吧，還要再打多久？

他表示，打完嘴砲了以後，一般的人民還是要面對的是，要不要花那麼多的錢去添購軍事設備、添購哪些軍事設備，花了錢、東西拿得到拿不到，會不會排擠到社福、教育、文化支出，這才是人民真正關心的事情。

