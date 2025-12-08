賴清德稱台灣不須另宣布獨立 黃國昌嗆：打嘴砲二三十年夠了吧！

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

總統賴清德6日出席論壇時表示，台灣是主權獨立國家，名稱是中華民國，無論國名是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民，留著這國號有助於團結台灣社會，且名字寫在憲法裡，不須另行宣布獨立。民眾黨團總召黃國昌今（8日）嗆聲，一天到晚操弄意識形態，過去高喊台獨的民進黨，現在說沒喊台獨的必要了？浪費這麼多時間成就了什麼？打嘴砲二、三十年，夠了吧！

民眾黨團上午召開「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、前立委陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信及黨團主任陳智菡等人出席。

媒體提問，怎麼看賴清德稱是主權獨立國家，名稱是中華民國，台灣不須另行宣布獨立？黃國昌直言，他想跟賴清德總統講的是，我們國家面臨非常多艱鉅的挑戰，人民現在正在面對內外高壓力的交迫，不僅僅是美國高關稅，對傳統產業、勞工造成巨幅的衝擊，低薪、高房價，更是讓年輕人看不到未來。

黃國昌質問，賴清德總統，你知不知道台灣生育率是全球最後一名？你知不知道台灣已經進入超高齡社會？你知不知道現在三明治家族，上有老、下有小，在生活所面臨實際的痛苦？這些重要的事情，都需要政府善用國家資源、拿出魄力，真的把時間跟精力，放在人民有感，真正能改善人民生活、解決人民問題的事情之上，而不是一天到晚在繼續操弄意識形態。

黃國昌強調，操弄了半天，過去高喊台獨的民進黨 ，現在說沒有喊台獨的必要了？浪費這麼多時間，你到底成就了什麼事情？他是用非常誠懇、沈重的心情回答，若他只是要打政治上嘴砲的話，他其實不用這樣回答，他大可以說那賴清德回去要好好管教一下民進黨立委王義川，王稱他是台灣國立委，有什麼問題嗎？王義川應該要先去找賴清德嗆聲，說「我是台灣國立委，有什麼問題嗎？」但問題是為何他沒這樣回答問題，因為沒意義。

黃國昌表示，大家不會發現在在台灣政治上，充斥這種根本沒辦法解決人民問題跟痛苦的嘴砲嗎？打嘴砲打了二、三十年夠了吧，還要再打多久？打完嘴砲了以後，一般的人民還是要面對的是，我們要不要花那麼多的錢去添購軍事設備？添購那些軍事設備，花了錢，東西拿得到拿不到？會不會排擠到社福、教育、文化支出？這才是人民真正關心的事情。

