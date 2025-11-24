賴清德稱台灣人看演唱會「有錢又有閒」 黃國昌：認知離年輕族群越發遙遠

韓國人氣女團TWICE上週末首度在高雄舉辦演唱會，台籍成員周子瑜出道至今睽違10年回到台灣表演，備受關注。（圖／讀者提供）

韓國人氣女團TWICE上週末首度在高雄舉辦演唱會，台籍成員周子瑜出道至今睽違10年回到台灣表演，備受關注；可總統賴清德日前對此稱「在台灣演唱會大受歡迎，代表台灣經濟進步，許多人有錢又有閒」，引發爭議。對此，民眾黨主席黃國昌今（24日）表示，賴清德的認知可能已經離年輕族群越來越遠。

黃國昌今受訪時表示，受歡迎的偶像團體到台灣表演，演出辦的熱熱鬧鬧，讓歌迷享受，這是大家所共同期待的事情。但他也強調，面對這樣的演出，政治人物盡量不要幫人家貼上政治色彩，因為藝人的舞台就在表演台上。不要因為想要增加政治詮釋，反而造成藝人很大的壓力跟不方便，「周子瑜的事情就是很好的例子。」

黃國昌也說，台灣人的確有部分是有錢有閒，但有更多是繳不起房租、養不了家、養不了小孩的年輕人，年輕世代在現在的經濟環境中高工時、低薪，月光族早成常態，恐怕不是賴清德說的有錢有閒，其認知只代表離年輕族群越來越遙遠。

民進黨立委許智傑則說，看到周子瑜睽違10年回到家鄉，而且還在高雄買房子，令人相當感動；高雄演唱會經濟帶動食衣住行大爆發，且外溢到台南和屏東大生活圈，高雄市長陳其邁兌現當初的政見，相信周子瑜也見證到高雄的轉變。

許智傑強調，身為南高屏540萬人共同生活圈的一份子，未來必會團結一致，繼續發展南台灣演唱會經濟，帶動百工百業繼續發展。



