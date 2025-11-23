賴清德稱台灣人「有錢有閒」看演唱會 館長：我怎麼不知道
韓國女團TWICE將在高雄舉辦演唱會，其中團員周子瑜出身台南麻豆。總統賴清德21日特別對此表示，這表示了台灣人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。網紅「館長」陳之漢表示，台灣人有錢又有閒？他怎麼不知道。如果我們對中國大陸友好，並且好好的跟中方交流，他覺得問題會迎刃而解。
賴清德稱台灣人有錢又有閒，館長22日在《館長惡名昭彰》網路直播節目中表示，大家都很有錢、也很閒？奇怪了，股市不是掉得亂七八糟。有閒又有錢，各位覺得開心嗎？各位有錢嗎？沒錢找他要。
館長接著表示，這就是今天的金句，他怎麼不知道台灣人有錢又有閒，只知道大家罵得要死，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠，因為關稅沒了，怎麼會有錢又有閒？你對美國總統川普一點輒都沒有，你也不願意跟中國大陸進行溝通，那就請中國大陸開放，來幫助台灣，去彌補這個差額。
館長指出，他可以很確定跟台灣人講，「如果我們不要聽民進黨的話，我們不要只把這個賭注放在美國人身上，我們也對中國大陸友好，並且把川普這件事情，把我們的需求、困難、困境，來好好的跟中方交流，覺得會迎刃而解。」
館長認為，光是開放中國大陸旅遊、中國大陸開放我們農產品賣過去，到時台灣的服務業等供需，一大堆東西又可以整個起來，大家都可以賺到錢，這是篤定百分之一萬可以解決非常多的問題。
