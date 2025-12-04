賴清德稱台灣樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲搬出國安法：控告他通匪

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨現任主席黃國昌今（4）日晚間在柯文哲官方頻道開直播。直播中，柯文哲被問到怎麼看總統賴清德稱台灣樂意幫助中國解決經濟問題，柯文哲對此驚訝並笑著表示，「通匪！國安法！控告賴清德通匪」；黃國昌也說，賴清德真的這樣講？不是說任何交流都是統戰？這不只是通匪，是資匪。

柯文哲在直播中提到，大罷免32比0，從歷史上的結論，檢察官是很重要的因素，他出來之後看了民調發現，今年1月民眾黨掉到最低，後來慢慢爬回來，所以他就開完笑說，這一年他不坐牢也不行，因為老百姓一開始會想真的還是假的，必須是真的被關1年拿不出證據，老百姓才開始知道說原來從頭到尾都是假的。

廣告 廣告

柯文哲直言，民進黨還不夠狠，民進黨應該在起訴他時就把他放出來，然後什麼都不澄清，民眾黨就會真的掛掉了，但民進黨太貪心，想要把民眾黨徹底殲滅，台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手，這已經是台灣人民普遍的印象。

柯文哲（右）直批，民進黨太貪心，想要把民眾黨徹底殲滅，台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手，這已經是台灣人民普遍的印象。（民眾黨提供）

至於怎麼看國民黨新任黨主席鄭麗文，柯文哲說，鄭麗文對國民黨也是一個衝擊，讓她做幾個月再看看，也不用為了見面而見面，該見的時候就會見，有事也是現任黨主席黃國昌去處理，至於怎麼跟國民黨合作，他覺得規則清楚就好，不要再像2024年把戲很多。

更多風傳媒報導

