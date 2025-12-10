賴清德稱台灣願幫忙解決中國經濟問題 國台辦嗆：哪來的自信？

中國國台辦發言人陳斌華。翻攝百度



賴清德總統日前接受外媒專訪時表示，願意幫助中國解決經濟問題，但中國並不領情。中國國台辦今日回嗆稱，台灣今年的GDP不如中國的許多省分，「不知賴清德哪裡來的自信」。

中國國台辦今日上午的例行記者會上，有媒體提問如何回應賴清德近日所說，台灣可協助解決中國所面臨的經濟問題？

國台辦發言人陳斌華回嗆說，中國大陸今年以來的主要經濟指標表現良好，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省份的GDP」，還罵賴清德「自不量力、玩數字遊戲誤導輿論」「真不知賴清德哪裡來的自信」。

賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪。

在有關中國經濟的問題上，賴清德表示，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%多一點而已。「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。

