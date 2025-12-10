賴清德稱台願助陸解決經濟問題 國台辦不領情批「自不量力」

總統賴清德近日受訪時提及中國大陸經濟非常不好，台灣今年經濟增長率將達7.37%，盼大陸國家主席習近平應思考如何把人民照顧得更好 ，且台灣樂意助北京，共同合作解決經濟問題。大陸國台辦今（10）日批賴「信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾」。

國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝《央視網》）

國台辦發言人陳斌華今日上午主持例行記者會。陳斌華聲稱，今年以來，大陸主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。前3季度，大陸GDP超過101.5兆元（人民幣，下同），同比增長5.2%，增量約4兆元，3個季度的增長量就達到台灣經濟總量8成以上。

廣告 廣告

陳表示，預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裡來的自信」。

陳接著說，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力「獻媚輸誠」，只會更加賣台害台。

陳再強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。解決台灣問題，實現國家完全統一，是全體中華兒女的共同期盼。兩岸經濟同屬中華民族經濟，中方始終秉持「兩岸一家親」理念，致力於加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，向台胞台企分享「中國式現代化發展機遇」。

賴清德接受《紐時》「交易錄峰會」專訪。（圖／翻攝總統府網頁）

賴清德日前接受《紐時》「交易錄峰會」（DealBook Summit）主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪時指出，大陸目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率會高達 7.37%，但據國際金融機構推測，大陸經濟成長率大概4%點多。

總統強調，「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。

延伸閱讀

「雷達照射」事件中日互嗆沒完！美國國務院首度說話了

小紅書被封鎖1年 陸國台辦酸民進黨和百姓作對成「民禁擋」

中俄轟炸機首次聯合「飛越日本四國」周邊！日怒嗆：故意示威