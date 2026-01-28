賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日回應，敬告賴總統，政府職責是依法執行立院三讀通過的法律，而非將法律作為自助餐，作為施壓在野黨的政治籌碼。

民眾黨團做圖卡反擊賴清德。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨團批賴清德「只有假意，毫無真心」，當世界各國，甚至是過去與美國關係密切的歐洲民主國家，紛紛因美國總統川普反覆無常、動輒以高關稅作為政治施壓工具，而審慎因應、尋求反制與談判空間之際，賴清德總統卻選擇喪事喜辦、粉飾太平。

廣告 廣告

民眾黨團表示，當「護國神山」台積電的關鍵技術面臨整塊被挖空、核心產能加速外移，台灣還被要求再對美投資高達5000億美元、形同掏空國家未來數十年產業動能時，賴清德政府卻持續以大內宣包裝，將台灣幾世代人流血流汗累積的成果，喜孜孜地拱手讓人，還美化成所謂「台美重大合作」。賴清德總統甚至宣稱，相較於日本、南韓，「我們付出的代價比較小」。但請總統先把基本事實搞清楚：日本經濟規模是台灣的五倍，被要求投資約5500億美元；台灣的經濟量體遠小於日本，卻要承擔5000億美元的對美投資壓力，還不包含關鍵資訊產業外移風險，以及美豬、美牛等農產品可能全面叩關，對本土農業與農民生計造成的長期衝擊。

民眾黨團批，面對強權施壓，賴清德非但沒有據理力爭、為台灣爭取對等與尊嚴，反而狐假虎威、挾洋自重，語帶威脅恐嚇在野黨。人民看到的，是一位在通往權力集中的道路上沾沾自喜、卻不斷自我踐踏國格，親手戕害台灣主權尊嚴與民主底線的總統。更諷刺的是，賴總統在27日於綠媒的大內宣中，悄悄刪掉了一句話：「就是假意、沒有真心。」因為這句話，說的正是賴清德自己。

民眾黨團指出。針對立法院依職權邀請總統就關稅政策與軍購重大事項進行國情報告，賴清德再度搬出憲法作為擋箭牌，宣稱「只要合憲，我本來就很樂意去立院做國情報告，但不能限定哪個議題。」但賴清德的說法，完全站不住腳。依據《憲法增修條文》明定：「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」方式由立法院制定之。又依《立法院職權行使法》第15-2條規定，立法院經四分之一以上立委提議、院會決議後，得邀請總統就國家大政方針及重要政策議題進行國情報告。且依未被宣告違憲的舊法，立委可以提問，經總統同意後，總統還是可以補充陳述、回應問題。

民眾黨團稱，請總統到立法院國情報告，合法合憲。就重大政策議題報告，更是合法合憲。賴清德總統一再以「不能違憲」作為拒絕監督的藉口，狠狠打臉自己在大選前的親口承諾：「總統有義務應立法院要求，赴立法院進行國情報告。」請問賴清德總統，講的話究竟有沒有一絲半點的真心？賴總統又說：「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼。」這句話，恰恰暴露了賴清德的真心與假意，他只要一個聽話的國會、一個橡皮圖章，而不是一個敢於實質監督、嚴格把關的國會。這才是他對民主的真實想像。

民眾黨團表示，對於總統應忠於國家、依法行政，並確實執行立法院三讀通過的法律，賴政府卻選擇充耳不聞、能閃就閃。台灣民眾黨立法院黨團嚴正敬告賴清德總統與民進黨政府：總統的責任，是依法行政、依法執政。法律不是自助餐，不能選擇性適用；更不可以拿來當政治談判籌碼，對在野黨施壓、對人民進行民主綁架。這才是民主國家真正不可逾越的底線。



更多FTNN新聞網報導

先抵觸家規才來談憲法？賴清德稱憲法規定預算須年底審竣 許甫酸：災難那部還是被彈劾那部

場外連署破500萬！藍白正式啟動彈劾總統 合成袁世凱圖嗆「清德宗元年正式登基」

從助理費談到不副署爭議 黃國昌：先行擱置自家版本、台灣憲政不能被玩殘

