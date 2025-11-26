賴清德稱在野二修財劃法恐讓中央舉債 王鴻薇諷總統數學太差 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

總統賴清德稱《財政收支劃分法》若採立法院在野黨修法版本，恐導致中央財政吃緊、甚至影響救災能力；對此，國民黨立委王鴻薇今（26）日反擊，批評賴清德「邏輯錯誤、數學太差」，強調行政院版《財劃法》釋出的財源高達1.2兆元，質疑若在野黨版需要舉債，政院版難道就不需舉債？她表示，更別說中央不僅編「天文數字」特別預算，還動用第二預備金印製防災手冊，卻稱中央可能無力救災，「說法太超過了」。

賴清德今日表示，在野黨2次修《財劃法》，第1次從中央搬走了4165億元，已經讓明年度中央政府總預算不得不舉債3000多億；第2次修法又從中央拿走了2000多億。他說，如果按照第2次在野黨修的《財劃法》版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反《公債法》。

賴清德呼籲，希望立法院朝野黨團能夠進一步協商，不能夠明知道行政院的版本要送出了，然後直接逕付二讀在野黨版、強行表決，沒有經過討論、沒有社會溝通、沒有採納行政院意見，這樣的《財劃法》版本很難推動，對國家整體發展是不利的。

「賴清德總統難道沒有看到行政院版的懶人包嗎？」王鴻薇則反批，賴清德有很多邏輯錯誤，行政院提出的版本將釋出地方1.2兆元，金額甚至高於立法院通過的1.16兆元，讓她質疑，若用在野黨版本會讓行政院、中央政府舉債，難道行政院版就不用舉債嗎？「賴總統的數學是不是太不好了？」

王鴻薇也反駁，如果通過在野黨的版本，以後中央連救災都會出現問題，但賴清德別忘記自己今天剛剛宣佈高達1.2兆天文數字的特別預算，「如果你可以編得出來1.2兆的特別預算，那為什麼沒有救災的能力？」

王鴻薇甚至提到，更不要說行政院也才剛動用緊急救難錢，拿「第二預備金」去印製全民防災手冊。她認為，如果連緊急救難錢都可以拿來印全民防災手冊，結果總統卻告訴人民「政府沒有救災的能力」，質疑賴的說法是不是太超過了。

照片來源：翻攝自王鴻薇臉書

