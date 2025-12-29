賴清德稱在野擁抱習近平 黃國昌：24小時內道歉否則提告

總統賴清德表示，藍白在野讚賞俄羅斯總統普廷不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）說，限賴24小時內澄清道歉，否則民眾黨明會正式提告。（圖／董孟航攝）

總統賴清德在昨晚播出的電視專訪上表示，藍白在野讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）痛批，賴清德帶頭成為國家詐騙隊隊長，造謠並詆毀在野黨，民眾黨不會接受；限賴清德24小時內澄清道歉，否則民眾黨明天會到法院正式提出民事訴訟求償。

民眾黨今舉辦「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黃國昌在會上指出，國家元首發言應本於事實，此為基本要求，沒想到賴清德如今竟帶頭成為國家詐騙隊隊長，講話可以不負責任到這種程度，完全悖於事實、公然造謠。

黃國昌表示，賴清德昨天接受綠媒專訪，他感到非常遺憾，民進黨政府在國會中遮掩各式資訊，結果賴清德要搞大內宣，就大喇喇帶著綠媒到兵工廠去當背景。「不曉得嚴肅的地方，成了總統府帶綠媒進行造謠的背景，何其悲哀！民主憲政什麼時候墮落到這種田地？」。

黃國昌說，他要請教賴清德的問題非常具體，上週請教賴清德，《憲法》第幾條規定總預算要在12月31日前審完？總統府完全沒有回應，反正總統府對媒體控制非常強，只看到賴清德小編偷偷改了文字，這是國家元首該有的作為嗎？如今賴清德更造謠成癮，進一步升級為國家詐騙隊隊長。

黃國昌指出，賴清德說民眾黨讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平，可民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？何時擁抱習近平？請賴清德說清楚講明白。賴清德身為國家元首竟帶頭造謠，何其悲哀？「限你24小時內澄清道歉，否則民眾黨明天會到法院正式提告求償」。

黃國昌表示，《憲法》52條只有讓賴清德免於刑事追訴，賴清德以為有護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠，但民眾黨明天就對賴提起民事訴訟，正式提告求償，要求道歉。「我等你24小時時間，否則明天民眾黨律師就會正式到法院提告」。

黃國昌直言，過去民進黨側翼、小丑恣意抹紅、抹黑、造謠，讓台灣言論市場環境愈發惡劣，品質也越來越低落，連民進黨立委也自我作賤，扮演側翼角色。或許民進黨覺得手握媒體、法院、檢調大權，愛怎麼做就怎麼做，但他要正告民進黨，民眾黨捍衛民主法治的決心非常堅定，台灣不是民進黨的台灣，民主憲政屬於全體台灣人民，不容民進黨掌權後就恣意踐踏。

黃國昌嗆說，賴清德若有任何意見，歡迎出來公開辯論，不用躲在綠媒後面取暖，民進黨要把台灣糟蹋成什麼樣子，在野黨監督就是親中叛國，不認同民進黨就是外部勢力，在國會裡面問責就是毀憲亂政，請問賴清德跟獨裁者有什麼不一樣？

黃國昌強調，賴清德身為國家元首，不該帶頭造謠並詆毀在野黨、恣意抹紅，民眾黨不會接受。他說，民眾黨對此無下限的行為，絕對不會逆來順受，台灣是民主法治的國家，該怎麼辦就怎麼辦。



