賴清德稱在野準備接受中國要求 羅智強轟每天只會抹紅：若有用大罷免早贏了

總統賴清德昨（2）日表示，在野黨準備要接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，但中國國家主席習近平已經闡明，這就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者治台」，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（3）日被問及此事時酸，賴清德天天在抹紅，但抹紅有用的話，大罷免民進黨早就贏了，就不會被32個巴掌打的那麼慘，歡迎賴清德繼續抹紅，當一個無能、只會抹紅的總統。

國民黨團記者會，王鴻薇（左起）、羅智強出席。（圖／國民黨團提供）

國民黨團上午舉行記者會，會後媒體聯訪時，媒體詢問賴清德昨天的說法，羅智強說，一個無能、滿朝貪腐的總統，除了抹紅在野黨、做意識形態鬥爭外，也拿不出第二條路，「各位有沒有發現，現在賴清德每天都只關心一件事：怎麼抹紅在野黨」。羅智強稱中油150億浮報、太子集團事件，有沒有出來講一句話？「每天只會抹紅，當個總統真容易啊！」一個台灣兩個世界，「你在拚你的意識形態，你有沒有覺得羞恥感？」

羅智強批賴清德天天抹紅，「抹紅有用，大罷免你們就贏了，不會被32個巴掌打得這麼慘」，繼續抹紅，歡迎賴總統，當個無能只會抹紅的總統。

國民黨立委王鴻薇則說，賴清德為了天文數字1.25兆元的國防預算，不停在賣「芒果乾」，但在台灣現在發生這麼多大事，太子集團詐騙、台灣變成全台洗錢中心、先前眾多民眾請命的長照悲歌、清潔隊員遭依貪汙治罪條例起訴、國營事業深陷弊案等，好像都不干賴清德的事，還是要請賴清德回來看一看，百姓面臨的是什麼樣的狀況。



