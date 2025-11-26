賴清德稱在野版財劃法影響救災 王鴻薇：1.2兆天價軍購預算呢？

王鴻薇稱賴政府編1.2兆軍購預算，難道不影響救災？資料照 李政龍攝



行政院版《財政收支劃分法》修正草案卡關，總統賴清德今（26日）喊話，若照立院在野版條文，恐怕會影響救災。國民黨立委王鴻薇回應，立院版比政院版金額少，且兩者都舉債，質疑賴的數學不好，並反問賴總統今提1.2兆「天文數字」軍購特別預算若編得出來，難道不影響救災？

賴清德今天說，如果按照在野黨第二次的財劃法修法版本，中央勢必要舉債新台幣5000多億元，也會違反公債法。例如花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情、台中非洲豬瘟疫情爆發都需要中央的協助，如果按照第二次財劃法修法版本通過，中央連救災都會出現困難，遑論進一步照顧人民、發展經濟、建設國家，或是保護國家、提高國防預算。

王鴻薇下午以錄影方式在國會群組回應，賴總統針對財劃法修正案喊話，其中有很多邏輯錯誤，例如賴總統認為以立法院版本會讓中央舉債，難道沒看到政院版懶人包、比立院版本金額還要多？請問賴總統，若通過立院版一兆一千六百億元算舉債，難道政院通過一兆兩千億元不用舉債？質疑賴的數學不好。

王鴻薇也說，賴總統說用立法院版本財劃法，中央連救災都會出問題，請問，賴總統今天宣布1.2兆天文數字的軍購特別預算，如果預算編得出來，何來沒有救災能力？何況行政院動用第二預備金印製全民防災手冊，賴總統說政府恐因此沒有救災能力，太超過了。

