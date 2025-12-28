賴清德稱在野黨沒資格談憲政 藍委酸：民進黨執政8年7次違憲

國民黨立委吳宗憲抨擊，賴清德總統看起來像是自創一套了「賴氏憲法」；而且民進黨在完全執政8年期間，也是連續7天到隔年才完成三讀，依照賴清德的說法，民進黨已經違憲7次了。（本報資料照片）

明年度中央政府總預算進度引發朝野激烈攻防，賴清德總統聲稱憲法規定明年度預算要在今年審完，引發討論。國民黨立委吳宗憲抨擊，賴清德不只這樣說，還稱在野黨「沒資格談憲政」，周邊更有一堆人胡亂護航，這看起來像是自創一套了「賴氏憲法」；而且民進黨在完全執政8年期間，也是連續7年到隔年才完成三讀，依照賴清德的說法，民進黨已經違憲7次了。

吳宗憲表示，民進黨立委鍾佳濱護航時混淆憲法、法律與會期概念，將預算審查期限與立法院會期強行連結，實為曲解制度；說穿了就是再度發明不存在於法條中的「賴氏憲法」。

廣告 廣告

吳宗憲翻出歷年紀錄指出，民進黨完全執政期間，總預算連續7年皆於隔年1月才完成三讀，包括2017年1月19日、2018年1月30日、2019年1月10日、2020年1月20日、2021年1月29日、2022年1月28日、2023年1月19日；回顧過去25年，也僅有4次在年底前完成審查，民國96年甚至拖至6月15日才三讀。他質疑，若依賴清德標準，民進黨過去7年是否次次違憲。

吳宗憲指出，憲法本文及增修條文從未規定「12月31日前必須審完預算」，相關跨年處理機制明載於《預算法》第51條與第54條，允許沿用上期預算執行，國家不會因此停擺，也不存在違憲問題，賴清德刻意將法律層次無限上綱為憲法，只是為了恐嚇人民、情緒勒索在野黨。

吳宗憲並反批，真正寫在憲法中、約束總統與行政院的規定卻被刻意忽視，包括憲法第72條規定法律案與預算案通過後，總統應於10日內公布，以及憲法增修條文第3條第3項，覆議若遭立法院維持原案，行政院長應即接受決議，質疑府院是否依法行事。

針對預算執行爭議，吳宗憲指出，既有計畫與法定義務依《預算法》第54條可照常執行，新計畫無法推動，問題在於行政院拒絕編列已三讀通過法律所需預算，是政府自己卡自己，而非立法院杯葛：若隨意放任行政院選擇性編列預算，等同架空立法權，才是真正的毀憲亂政。

吳宗憲強調，預算來自人民血汗，本就應受嚴格審查，民進黨政府不應自創不存在的「賴氏憲法」恐嚇社會，更不該以雙重標準操作憲政論述，混淆視聽。

【看原文連結】