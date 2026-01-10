賴清德稱在野黨「為德不卒」 王鴻薇嗆爆：你無作為才缺德！

中央政府總預算僵局持續延燒，國民黨立法院黨團研擬先行放行部分新興項目預算，包括TPASS、生育給付、河川整治等民生相關預算。賴清德總統今（10）日對此表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，應完整審查整個中央政府總預算才是正道。國民黨立委王鴻薇隨即反擊，質疑賴清德除了批評在野黨外完全無作為，才是真正的「缺德」。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

賴清德指出，國民黨若能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性是好事，但若只讓少數新增預算通過就是為德不卒。他強調，既然要審查預算，就應該更完整、更透徹讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算儘速通過才是正確之道。

對於賴清德的批評，王鴻薇表示，在野黨現在努力讓民生相關預算先行付委審查，希望解決TPASS或婚育補助增加預算能夠付諸實施的問題。她質疑賴清德對於中央政府總預算，除了每天照三餐罵在野黨之外，究竟做了什麼努力。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

王鴻薇進一步反問，賴清德是否有努力找立法院在野黨協調讓總預算通過，還是每天只是在做政治性操作、批評在野黨。她直言，賴清德批評在野黨為德不卒，但自己完全無作為，這不就是缺德了嗎。

