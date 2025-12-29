賴清德稱在野「擁抱習近平」 民眾黨揚言提出民事告訴

總統賴清德表示，「一問一答這違反了最近大法官憲法法庭的裁判，不是說我刻意不願意去報告，因為《憲法》的規定，我如果破了這個先例，憲政體制一旦混亂的話，這不是國家社會之福。」

強調「解鈴還須繫鈴人」，總統賴清德表示願意為1.25兆的《國防特別條例》，到立院進行「國政報告」，呼籲在野黨盡速審查，更提醒中國對台已經發動5種威脅，涵蓋國家主權與認同。正逢29日中共大動作宣布圍台軍演，國民黨主席鄭麗文卻把矛頭指向是賴總統「製造對立」。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文指出，「主其事者是我們家賴總統，當你們一天到晚都在挑釁，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗，只有一個條件，只有一個基礎，就是九二共識。」

總統賴清德表示，「過去在野黨講九二共識是一中各表，但現在他們已經不講各表了，其實他們現在的路線，基本上就是一中同表。」

總統賴清德認為，未來藍白兩黨「以身為中國人為榮」就是對國家認同混淆的威脅，更要問在野為何「擁抱習近平」卻彈劾自家民選的總統？

總統賴清德說，「他們公開讚賞蒲亭不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道。」

民眾黨主席黃國昌指出，「台灣民眾黨何時讚賞蒲亭不是獨裁者，台灣民眾黨何時擁抱習近平？身為一個國家元首，竟然成為帶頭造謠的人，何其悲哀，限你24小時澄清道歉。」

民眾黨喊話要提出民事告訴、捍衛清白。

而針對立法院藍白黨團提出的總統彈劾案，將分階段推進公聽會、審查會與聽證會，並兩度邀請總統赴立法院說明，最終在2026年5月19日，也就是賴總統就職2週年前夕，進行記名投票。