賴清德稱大陸實力仍「不夠武統」？陸國台辦回嗆：以武謀獨

對於總統賴清德日前稱，大陸目前實力仍「不夠武統」，台灣必須「不斷提高武統難度」，對此說法，大陸國台辦今怒轟，「賴清德當局一再勾連外部勢力以武謀獨，只會將台灣帶向絕境。」

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝新浪微博）

大陸國台辦今舉行例行記者會，媒體提問表示，賴清德日前受訪稱，大陸目前實力仍「不夠武統」，而台灣的唯一選擇就是「不斷提高武統難度」，且大陸要對台灣心存感激，「是靠台灣人捐款支持、台商發展給大陸創造就業機會。」對此有何評論。

國台辦發言人張晗抨擊，「賴清德當局一再勾連外部勢力以武謀獨，只會將台灣帶向絕境。」她表示，「我們始終秉持兩岸一家親理念，持續同台灣同胞分享發展機遇，共享中國式現代化成果。賴清德當局謀獨挑釁，破壞的是台海和平，損害的是台胞利益福祉，必將自食惡果。」

此外，美國國防部稱，解放軍2027年可能對台發動「聯合封鎖行動、聯合登島作戰」等4種軍事方案，對此說法張晗強調，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

