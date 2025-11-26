賴清德稱大陸2027攻台 游淑慧：輝達應該很糾結要不要投資台灣

總統賴清德今（26）日親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到為因應北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，政府擬推1.25兆國防特別預算。對此，國民黨台北市議員游淑慧驚訝質疑，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排？並且輝達聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧！

賴清德總統今親自召開記者會，宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在2026至2033年共8年，投入1兆2500億元的經費。

國民黨台北市議員游淑慧驚訝表示，賴清德今天任性發出2027武統預警，說穿了，就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性，為了要錢，不惜威嚇自己的老百姓，「我也真是驚掉下巴」。

游淑慧質疑，「2027完成武統台灣目標」，民進黨何時得到的情報？如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那這兩年還花這麼多時間在搞財劃法？花這麼多時間在搞釋憲？民進黨是在為沒收2028大選做鋪排？

游淑慧提到，外資如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。更諷刺的是，當一國總統發出兩年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼呢？

游淑慧強調，民進黨操作了20年抗中保臺的劇碼，到最後反成了「狼來了」的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任和對戰爭應有的戒慎。

