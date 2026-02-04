賴清德稱好老師不如找好書？綠委幫翻譯：鼓勵多閱讀的意思

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委許智傑今(2/4)表示，好老師跟好書一樣重要，賴清德總統目的是推廣好書，多培養閱讀習慣，這相當好啊，希望大家也一起來推廣。

總統賴清德，資料照

賴總統昨日出席國際書展時，分享過去在台南市長任內推廣閱讀經驗，表示「好老師可遇不可求，不如找本好書」，遭解讀為輕視教師專業，全教總理事長林蕙蓉批評此說法是對教師職業的歧視與侮辱，教師的功能不僅傳授知識，更包含心理輔導、團體互動引導，難道只要自己看書就很厲害，呼籲總統跟全台教師道歉。

許智傑指出，好書跟好老師都一樣重要呀，賴總統的目的是推廣好書，多培養閱讀習慣，這相當好啊，希望大家也一起來推廣。

總統府發言人郭雅慧回應，賴總統的致詞脈絡是希望家長不要過度追逐明星學校或名師班級，而是鼓勵孩子養成閱讀習慣，透過書本拓展視野，賴總統一向肯定教師的付出與專業，絕無貶低之意。府方回應，賴總統原意是推廣閱讀的重要性，盼各界回歸教育本質討論，停止政治攻擊。

